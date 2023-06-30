Токаев назначил председателей судов и судей в разных регионах Казахстана

Молоток судьи. Фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в составе судей и председателей судов Казахстана. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Глава государства постановил назначить председателем:

судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда – Бакина Адиля Амантаевича ;

; военного суда Акмолинского гарнизона – Ибраимова Ерлана Едильбековича ;

; Жаркаинского районного суда – Рахимжанова Госмана Коркубаевича с освобождением от должности судьи Наурзумского районного суда Костанайской области;

с освобождением от должности судьи Наурзумского районного суда Костанайской области; Хромтауского районного суда – Бакытжана Ерлана Сагынайулы с освобождением от должности председателя Иргизского районного суда этой же области;

с освобождением от должности председателя Иргизского районного суда этой же области; Шалкарского районного суда – Дарикулову Сакыпжамал Орманкызы ;

; специализированного следственного суда города Қонаев – Маханбетова Амангельды Абилакимулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда этой же области;

с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда этой же области; специализированного следственного суда города Атырау – Мутиеву Гульжиян Жумабаевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Атырау этой же области;

с освобождением от должности судьи суда № 2 города Атырау этой же области; Индерского районного суда – Баймаханбетова Руслана Бериковича с освобождением от должности судьи Исатайского районного суда этой же области;

с освобождением от должности судьи Исатайского районного суда этой же области; специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза – Мадемарова Данияра Акылбекулы ;

; Текелийского городского суда – Анисимова Олега Викторовича с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;

с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области; Аркалыкского городского суда – Молдахметова Еркена Сарваровича ;

; Лисаковского городского суда – Кочубаева Асылхана Булатовича ;

; специализированного следственного суда города Актау – Утеева Берика Адыловича с освобождением от должности судьи Мунайлинского районного суда этой же области;

с освобождением от должности судьи Мунайлинского районного суда этой же области; Актогайского районного суда – Аскарову Асель Ергалиевну ;

; специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области – Жакупбекова Айткали Турсунгалиевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области; Павлодарского городского суда – Кожабергинова Ерсына Маулыхановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда этой же области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда этой же области; Успенского районного суда – Ахмета Амантая ;

; Жамбылского районного суда – Жиенбаеву Газизу Куантаевну ;

; Казыгуртского районного суда – Машрапова Даулетияра Борибаевича с освобождением от должности председателя Астраханского районного суда Акмолинской области;

с освобождением от должности председателя Астраханского районного суда Акмолинской области; Жанааркинского районного суда – Каримову Боту Каримовну ;

; специализированного суда по административным правонарушениям города Жезказгана – Маликулы Нурболата с освобождением от должности судьи суда района Алтай Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи суда района Алтай Восточно-Казахстанской области; специализированного межрайонного экономического суда Улытауской области – Мустафина Дияза Есенамановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области; Сатпаевского городского суда – Ибраева Даурена Рыскалиевича ;

; районного суда № 2 района Алтай ВКО – Жангелова Саята Женисбековича с освобождением от должности судьи суда района Алтай этой же области;

с освобождением от должности судьи суда района Алтай этой же области; Зайсанского районного суда – Нуртазинову Гаухар Сагатбековну.

Были назначены и судьи различных судов Казахстана. Так, Касым-Жомарт Токаев постановил назначить на должность судьи:

суда города Астаны:

Баяхметова Нурлана Еркешевича – с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;

Алматинского городского суда:

Аханову Жанар Азеловну – с освобождением от должности судьи суда области Жетісу;

– с освобождением от должности судьи суда области Жетісу; Абилову Анар Акылдосовну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы;

– с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы; Исабаеву Акмарал Ахмеджановну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;

– с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы; Карабаева Нуржана Ерубаевича – с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;

суда области Абай:

Сапинову Карлыгаш Заманбековну – с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;

Акмолинского областного суда:

Бекенова Мади Амангельдиновича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;

– с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области; Саликова Турсынхана Токтарбаевича – с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Медеуского района города Алматы;

Алматинского областного суда:

Абу Айбека Кенесулы – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;

Западно-Казахстанского областного суда:

Утешева Кайрата Таскалиевича – с освобождением от должности судьи Уральского городского суда Западно-Казахстанской области;

Жамбылского областного суда:

Алиманову Мирагуль Аскаровну – с освобождением от должности судьи Кордайского районного суда Жамбылской области;

суда области Жетісу:

Жумамуратова Тимура Асановича – с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

Карагандинского областного суда:

Ныгметова Талгата Алихановича – с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;

– с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области; Смаилову Айгуль Турсуновну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;

Павлодарского областного суда:

Жуматаева Ерканата Ерамановича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;

Северо-Казахстанского областного суда:

Байзакову Динару Эделевну – с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области;

– с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области; Викторенко Сергея Васильевича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области;

Туркестанского областного суда:

Арапова Марата Абдурахимовича – с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;

– с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области; Ешпанова Нурбола Алиакпарулы – с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана Туркестанской области;

суда области Ұлытау:

Отарулы Гизатоллу – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области;

– с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области; Искакбаева Кенжебая Дарбаевича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;

Восточно-Казахстанского областного суда:

Сарсенбаева Саната Слямжановича – с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

по Aктюбинской области:

суда № 3 города Актобе – Нуржанову Гульжанат Жолдыбаевну ;

; Темирского районного суда – Бертанова Талгатбека Батырбаевича;

по Карагандинской области:

Темиртауского городского суда – Смайлова Асанали Омиралыулы – с освобождением от должности председателя Нуринского районного суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

Кызылжарского районного суда – Турлыбаеву Галиму Карибаевну;

по Туркестанской области:

Шардаринского районного суда – Сарсенбайкызы Айкумис.

При этом было решено освободить от занимаемых должностей:

председателя Атырауского областного суда – Жумагулова Бауыржана Турсуновича в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председателя судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбекова Армана Шариповича по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда; судьи суда города Астаны – Абдрееву Шолпан Токтаровну в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судьи Костанайского областного суда – Дудина Игоря Игоревича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; судьи Северо-Казахстанского областного суда – Мухамеджана Жумабая Мухамеджанулы в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны – Садвакасову Айгерим Аскаровну по собственному желанию;

по собственному желанию; судьи специализированного межрайонного административного суда Астаны – Нурбекова Диаса Серикбаевича в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматы – Мадыбаеву Зейнекультай Орынбасаровну в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи Наурызбайского районного суда Алматы – Калиева Нурлана Муратовича в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судьи суда города Актобе – Омарову Марал Мырзахметовну по собственному желанию;

по собственному желанию; председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматиынской области – Тохтахунова Мухидина Тохтасуновича в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи Теректинского районного суда ЗКО – Ниязгалиева Ибрагима Кабулович а в связи с уходом в отставку;

а в связи с уходом в отставку; председателя Жамбылского районного суда – Саржанова Жамбыла Сатыбалдиевича в связи со смертью;

в связи со смертью; судьи Меркенского районного суда – Кенбаева Еркина Султановича в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председателя Таразского городского суда – Мадемарова Алтынбека Асипбековича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды – Амирова Марата Мухаметказиновича в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи Актауского городского суда – Байтурову Гюлнар Турембаевну в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судьи Тарбагатайского районного суда – Асадинулы Жамбыла в связи с переходом на другую работу.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026996-tokaev-naznachil-predsedateley-sudov-i-sudey-v-raznyh-regionah-kazahstana/