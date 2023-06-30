Токаев назначил председателей судов и судей в разных регионах Казахстана
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в составе судей и председателей судов Казахстана. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".
Глава государства постановил назначить председателем:
- судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда – Бакина Адиля Амантаевича;
- военного суда Акмолинского гарнизона – Ибраимова Ерлана Едильбековича;
- Жаркаинского районного суда – Рахимжанова Госмана Коркубаевича с освобождением от должности судьи Наурзумского районного суда Костанайской области;
- Хромтауского районного суда – Бакытжана Ерлана Сагынайулы с освобождением от должности председателя Иргизского районного суда этой же области;
- Шалкарского районного суда – Дарикулову Сакыпжамал Орманкызы;
- специализированного следственного суда города Қонаев – Маханбетова Амангельды Абилакимулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда этой же области;
- специализированного следственного суда города Атырау – Мутиеву Гульжиян Жумабаевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Атырау этой же области;
- Индерского районного суда – Баймаханбетова Руслана Бериковича с освобождением от должности судьи Исатайского районного суда этой же области;
- специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза – Мадемарова Данияра Акылбекулы;
- Текелийского городского суда – Анисимова Олега Викторовича с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;
- Аркалыкского городского суда – Молдахметова Еркена Сарваровича;
- Лисаковского городского суда – Кочубаева Асылхана Булатовича;
- специализированного следственного суда города Актау – Утеева Берика Адыловича с освобождением от должности судьи Мунайлинского районного суда этой же области;
- Актогайского районного суда – Аскарову Асель Ергалиевну;
- специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области – Жакупбекова Айткали Турсунгалиевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;
- Павлодарского городского суда – Кожабергинова Ерсына Маулыхановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда этой же области;
- Успенского районного суда – Ахмета Амантая;
- Жамбылского районного суда – Жиенбаеву Газизу Куантаевну;
- Казыгуртского районного суда – Машрапова Даулетияра Борибаевича с освобождением от должности председателя Астраханского районного суда Акмолинской области;
- Жанааркинского районного суда – Каримову Боту Каримовну;
- специализированного суда по административным правонарушениям города Жезказгана – Маликулы Нурболата с освобождением от должности судьи суда района Алтай Восточно-Казахстанской области;
- специализированного межрайонного экономического суда Улытауской области – Мустафина Дияза Есенамановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;
- Сатпаевского городского суда – Ибраева Даурена Рыскалиевича;
- районного суда № 2 района Алтай ВКО – Жангелова Саята Женисбековича с освобождением от должности судьи суда района Алтай этой же области;
- Зайсанского районного суда – Нуртазинову Гаухар Сагатбековну.
Были назначены и судьи различных судов Казахстана. Так, Касым-Жомарт Токаев постановил назначить на должность судьи:
суда города Астаны:
- Баяхметова Нурлана Еркешевича – с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
Алматинского городского суда:
- Аханову Жанар Азеловну – с освобождением от должности судьи суда области Жетісу;
- Абилову Анар Акылдосовну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы;
- Исабаеву Акмарал Ахмеджановну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;
- Карабаева Нуржана Ерубаевича – с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;
суда области Абай:
- Сапинову Карлыгаш Заманбековну – с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;
Акмолинского областного суда:
- Бекенова Мади Амангельдиновича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;
- Саликова Турсынхана Токтарбаевича – с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Медеуского района города Алматы;
Алматинского областного суда:
- Абу Айбека Кенесулы – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;
Западно-Казахстанского областного суда:
- Утешева Кайрата Таскалиевича – с освобождением от должности судьи Уральского городского суда Западно-Казахстанской области;
Жамбылского областного суда:
- Алиманову Мирагуль Аскаровну – с освобождением от должности судьи Кордайского районного суда Жамбылской области;
суда области Жетісу:
- Жумамуратова Тимура Асановича – с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
Карагандинского областного суда:
- Ныгметова Талгата Алихановича – с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
- Смаилову Айгуль Турсуновну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
Павлодарского областного суда:
- Жуматаева Ерканата Ерамановича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;
Северо-Казахстанского областного суда:
- Байзакову Динару Эделевну – с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области;
- Викторенко Сергея Васильевича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области;
Туркестанского областного суда:
- Арапова Марата Абдурахимовича – с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
- Ешпанова Нурбола Алиакпарулы – с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана Туркестанской области;
суда области Ұлытау:
- Отарулы Гизатоллу – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области;
- Искакбаева Кенжебая Дарбаевича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;
Восточно-Казахстанского областного суда:
- Сарсенбаева Саната Слямжановича – с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
по Aктюбинской области:
- суда № 3 города Актобе – Нуржанову Гульжанат Жолдыбаевну;
- Темирского районного суда – Бертанова Талгатбека Батырбаевича;
по Карагандинской области:
- Темиртауского городского суда – Смайлова Асанали Омиралыулы – с освобождением от должности председателя Нуринского районного суда этой же области;
по Северо-Казахстанской области:
- Кызылжарского районного суда – Турлыбаеву Галиму Карибаевну;
по Туркестанской области:
- Шардаринского районного суда – Сарсенбайкызы Айкумис.
При этом было решено освободить от занимаемых должностей:
- председателя Атырауского областного суда – Жумагулова Бауыржана Турсуновича в связи с уходом в отставку;
- председателя судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбекова Армана Шариповича по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
- судьи суда города Астаны – Абдрееву Шолпан Токтаровну в связи с переходом на другую работу;
- судьи Костанайского областного суда – Дудина Игоря Игоревича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судьи Северо-Казахстанского областного суда – Мухамеджана Жумабая Мухамеджанулы в связи с уходом в отставку;
- судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны – Садвакасову Айгерим Аскаровну по собственному желанию;
- судьи специализированного межрайонного административного суда Астаны – Нурбекова Диаса Серикбаевича в связи с переходом на другую работу;
- судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматы – Мадыбаеву Зейнекультай Орынбасаровну в связи с уходом в отставку;
- судьи Наурызбайского районного суда Алматы – Калиева Нурлана Муратовича в связи с переходом на другую работу;
- судьи суда города Актобе – Омарову Марал Мырзахметовну по собственному желанию;
- председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматиынской области – Тохтахунова Мухидина Тохтасуновича в связи с уходом в отставку;
- судьи Теректинского районного суда ЗКО – Ниязгалиева Ибрагима Кабуловича в связи с уходом в отставку;
- председателя Жамбылского районного суда – Саржанова Жамбыла Сатыбалдиевича в связи со смертью;
- судьи Меркенского районного суда – Кенбаева Еркина Султановича в связи с уходом в отставку;
- председателя Таразского городского суда – Мадемарова Алтынбека Асипбековича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды – Амирова Марата Мухаметказиновича в связи с уходом в отставку;
- судьи Актауского городского суда – Байтурову Гюлнар Турембаевну в связи с уходом в отставку;
- судьи Тарбагатайского районного суда – Асадинулы Жамбыла в связи с переходом на другую работу.
Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.
Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.
Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.
На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.
Судьей не может быть лицо:
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
- на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
- в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
- ранее судимое;
- освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
- уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026996-tokaev-naznachil-predsedateley-sudov-i-sudey-v-raznyh-regionah-kazahstana/