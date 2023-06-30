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Токаев назначил председателей судов и судей в разных регионах Казахстана

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Молоток судьи лежит на столе
Молоток судьи. Фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в составе судей и председателей судов Казахстана. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Глава государства постановил назначить председателем:

  • судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда – Бакина Адиля Амантаевича;
  • военного суда Акмолинского гарнизона – Ибраимова Ерлана Едильбековича;
  • Жаркаинского районного суда – Рахимжанова Госмана Коркубаевича с освобождением от должности судьи Наурзумского районного суда Костанайской области;
  • Хромтауского районного суда – Бакытжана Ерлана Сагынайулы с освобождением от должности председателя Иргизского районного суда этой же области;
  • Шалкарского районного суда – Дарикулову Сакыпжамал Орманкызы;
  • специализированного следственного суда города Қонаев – Маханбетова Амангельды Абилакимулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда этой же области;
  • специализированного следственного суда города Атырау – Мутиеву Гульжиян Жумабаевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Атырау этой же области;
  • Индерского районного суда – Баймаханбетова Руслана Бериковича с освобождением от должности судьи Исатайского районного суда этой же области;
  • специализированного суда по административным правонарушениям города Тараза – Мадемарова Данияра Акылбекулы;
  • Текелийского городского суда – Анисимова Олега Викторовича с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;
  • Аркалыкского городского суда – Молдахметова Еркена Сарваровича;
  • Лисаковского городского суда – Кочубаева Асылхана Булатовича;
  • специализированного следственного суда города Актау – Утеева Берика Адыловича с освобождением от должности судьи Мунайлинского районного суда этой же области;
  • Актогайского районного суда – Аскарову Асель Ергалиевну;
  • специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области – Жакупбекова Айткали Турсунгалиевича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;
  • Павлодарского городского суда – Кожабергинова Ерсына Маулыхановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда этой же области;
  • Успенского районного суда – Ахмета Амантая;
  • Жамбылского районного суда – Жиенбаеву Газизу Куантаевну;
  • Казыгуртского районного суда – Машрапова Даулетияра Борибаевича с освобождением от должности председателя Астраханского районного суда Акмолинской области;
  • Жанааркинского районного суда – Каримову Боту Каримовну;
  • специализированного суда по административным правонарушениям города Жезказгана – Маликулы Нурболата с освобождением от должности судьи суда района Алтай Восточно-Казахстанской области;
  • специализированного межрайонного экономического суда Улытауской области – Мустафина Дияза Есенамановича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области;
  • Сатпаевского городского суда – Ибраева Даурена Рыскалиевича;
  • районного суда № 2 района Алтай ВКО – Жангелова Саята Женисбековича с освобождением от должности судьи суда района Алтай этой же области;
  • Зайсанского районного суда – Нуртазинову Гаухар Сагатбековну.

Были назначены и судьи различных судов Казахстана. Так, Касым-Жомарт Токаев постановил назначить на должность судьи:

суда города Астаны:

  • Баяхметова Нурлана Еркешевича – с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;

Алматинского городского суда:

  • Аханову Жанар Азеловну – с освобождением от должности судьи суда области Жетісу;
  • Абилову Анар Акылдосовну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Алматы;
  • Исабаеву Акмарал Ахмеджановну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы;
  • Карабаева Нуржана Ерубаевича – с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;

суда области Абай:

  • Сапинову Карлыгаш Заманбековну – с освобождением от должности судьи Семейского городского суда области Абай;

Акмолинского областного суда:

  • Бекенова Мади Амангельдиновича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области;
  • Саликова Турсынхана Токтарбаевича – с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Медеуского района города Алматы;

Алматинского областного суда:

  • Абу Айбека Кенесулы – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;

Западно-Казахстанского областного суда:

  • Утешева Кайрата Таскалиевича – с освобождением от должности судьи Уральского городского суда Западно-Казахстанской области;

Жамбылского областного суда:

  • Алиманову Мирагуль Аскаровну – с освобождением от должности судьи Кордайского районного суда Жамбылской области;

суда области Жетісу:

  • Жумамуратова Тимура Асановича – с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

Карагандинского областного суда:

  • Ныгметова Талгата Алихановича – с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
  • Смаилову Айгуль Турсуновну – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;

Павлодарского областного суда:

  • Жуматаева Ерканата Ерамановича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;

Северо-Казахстанского областного суда:

  • Байзакову Динару Эделевну – с освобождением от должности судьи Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области;
  • Викторенко Сергея Васильевича – с освобождением от должности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области;

Туркестанского областного суда:

  • Арапова Марата Абдурахимовича – с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
  • Ешпанова Нурбола Алиакпарулы – с освобождением от должности председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана Туркестанской области;

суда области Ұлытау:

  • Отарулы Гизатоллу – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области;
  • Искакбаева Кенжебая Дарбаевича – с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;

Восточно-Казахстанского областного суда:

  • Сарсенбаева Саната Слямжановича – с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

по Aктюбинской области:

  • суда № 3 города Актобе – Нуржанову Гульжанат Жолдыбаевну;
  • Темирского районного суда – Бертанова Талгатбека Батырбаевича;

по Карагандинской области:

  • Темиртауского городского суда – Смайлова Асанали Омиралыулы – с освобождением от должности председателя Нуринского районного суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

  • Кызылжарского районного суда – Турлыбаеву Галиму Карибаевну;

по Туркестанской области:

  • Шардаринского районного суда – Сарсенбайкызы Айкумис.

При этом было решено освободить от занимаемых должностей:

  • председателя Атырауского областного суда – Жумагулова Бауыржана Турсуновича в связи с уходом в отставку;
  • председателя судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбекова Армана Шариповича по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
  • судьи суда города Астаны – Абдрееву Шолпан Токтаровну в связи с переходом на другую работу;
  • судьи Костанайского областного суда – Дудина Игоря Игоревича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • судьи Северо-Казахстанского областного суда – Мухамеджана Жумабая Мухамеджанулы в связи с уходом в отставку;
  • судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны – Садвакасову Айгерим Аскаровну по собственному желанию;
  • судьи специализированного межрайонного административного суда Астаны – Нурбекова Диаса Серикбаевича в связи с переходом на другую работу;
  • судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматы – Мадыбаеву Зейнекультай Орынбасаровну в связи с уходом в отставку;
  • судьи Наурызбайского районного суда Алматы – Калиева Нурлана Муратовича в связи с переходом на другую работу;
  • судьи суда города Актобе – Омарову Марал Мырзахметовну по собственному желанию;
  • председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматиынской области – Тохтахунова Мухидина Тохтасуновича в связи с уходом в отставку;
  • судьи Теректинского районного суда ЗКО – Ниязгалиева Ибрагима Кабуловича в связи с уходом в отставку;
  • председателя Жамбылского районного суда – Саржанова Жамбыла Сатыбалдиевича в связи со смертью;
  • судьи Меркенского районного суда – Кенбаева Еркина Султановича в связи с уходом в отставку;
  • председателя Таразского городского суда – Мадемарова Алтынбека Асипбековича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
  • судьи суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды – Амирова Марата Мухаметказиновича в связи с уходом в отставку;
  • судьи Актауского городского суда – Байтурову Гюлнар Турембаевну в связи с уходом в отставку;
  • судьи Тарбагатайского районного суда – Асадинулы Жамбыла в связи с переходом на другую работу.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

  • признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
  • на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
  • в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
  • ранее судимое;
  • освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
  • уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026996-tokaev-naznachil-predsedateley-sudov-i-sudey-v-raznyh-regionah-kazahstana/

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