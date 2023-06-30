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Токаев провел встречу с оперной певицей Майрой Мухамедкызы

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Президент и Майра Мухамедкызы
Президент и Майра Мухамедкызы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент встретился с заслуженной артисткой Казахстана, директором театра оперы и балета города Шымкента Майрой Мухамедкызы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране.

Президент и Майра Мухамедкызы
Встреча президента с Майрой Мухамедкызы. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета. Майра Мухамедкызы рассказала президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.

Напомним, в апреле 2021 года Майра Мухамедкызы стала лауреатом международной профессиональной музыкальной премии "BraVo-2021". Церемония награждения состоялась в Москве на сцене Большого театра.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заслуженным деятелем Казахстана, актрисой Самал Еслямовой, известной по роли в фильме "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027027-tokaev-provel-vstrechu-s-opernoy-pevitsey-mayroy-muhamedkyzy/

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