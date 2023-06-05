Токаев встретился с актрисой Самал Еслямовой

Касым-Жомарт Токаев и Самал Еслямова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заслуженным деятелем Республики Казахстан, актрисой Самал Еслямовой, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии.

Как отметил президент, театр и кино играют важную роль в духовном воспитании общества. Государство оказывает необходимую поддержу данным отраслям.

По словам главы государства, при создании фильмов основной акцент нужно делать на популяризации нашего историко-культурного наследия, формировании у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижении духовно-нравственных ценностей.

В свою очередь Самал Еслямова поделилась с президентом творческими планами и высказала ряд предложений по развитию отечественного искусства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.

Напомним, в мае 2018 года казахстанская актриса Самал Еслямова удостоилась награды как лучшая актриса на 71-м Каннском фестивале за главную роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка".

Мы писали, что действие кинокартины разворачивается в Москве. В нем рассказывается об иммигрантке из Кыргызстана, а также о потерянном и вновь обретенном материнстве.

В апреле 2021 года Еслямова получила российскую премию "Ника" за лучшую женскую роль в данном фильме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023456-tokaev-vstretilsya-s-aktrisoy-samal-eslyamovoy/