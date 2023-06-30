"Требует высочайшей самоотверженности": Токаев о службе в правоохранительных органах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии МВД, на котором отметил сложность и важность работы в правоохранительных органах. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Как вам известно, в системе государственного управления министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность.

Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел", – отметил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026982-trebuet-vysochayshey-samootverzhennosti-tokaev-o-sluzhbe-v-pravoohranitelnyh-organah/