Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Требует высочайшей самоотверженности": Токаев о службе в правоохранительных органах

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии МВД, на котором отметил сложность и важность работы в правоохранительных органах. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Как вам известно, в системе государственного управления министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность.

Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел", – отметил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026982-trebuet-vysochayshey-samootverzhennosti-tokaev-o-sluzhbe-v-pravoohranitelnyh-organah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.