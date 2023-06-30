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Глава Минфина ответил на критику спикера мажилиса

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Ерулан Жамаубаев
Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

В кулуарах совместного заседания парламента зампремьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил на озвученную во время выступления критику спикера мажилиса Ерлана Кошанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра финансов спросили, как в правительстве будут исправлять озвученные Кошановым замечания.

"Бывают случаи разные, поскольку на рабочих группах надо отвечать на конкретные поставленные вопросы – где-то цифры не знают, где-то проблематику не понимают, решение не предлагают.

Это не только состав данного правительства, в целом, это взаимодействие парламента с правительством. Тем более депутаты сейчас обновились, у них требования тоже разные, взгляды разные. Будем работать, решать вопросы", - сообщил Жамаубаев журналистам.

Отметим, что сегодня председатель мажилиса раскритиковал правительство за то, как они работают с депутатами и участвуют в законотворчестве, в частности, за долгие решения, когда нужно срочно принять новые законы, и за неподготовленность глав госорганов, которые приходят на заседания мажилиса.

Также напомним, что в этом году после прошедших в Казахстане выборов депутатов правительство ушло в отставку. В апреле президент назначил премьер-министра и глав министерств. Многие сохранили свои посты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026899-glava-minfina-otvetil-na-kritiku-spikera-mazhilisa/

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