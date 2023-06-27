Влияния не имею, им не помогаю: Аким Туркестанской области о бизнесе своих братьев

Дархан Сатыбалды: facebook.com/ontustik.gov.kz

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сегодня в СЦК высказался о бизнесе своих братьев и работе главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что члены семьи акима занимаются бизнесом, а его братьям принадлежать такие компании как Fitness Palace, Nomad Stroy Company и другие компании.

При этом представители СМИ отметили, что репутация у них не самая однозначная и многие из них, якобы, не платят налоги. А одна из компаний брата акима Туркестанской области занимается застройкой Талдыколя - речь идет о компании SAT-NS.

В этой связи они поинтересовались, не мешает ли работе акима связь с братьями и не будут ли их компании участвовать в тендерах в Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды признался, что этот вопрос ему часто задают журналисты и решил внести ясность.

"Вы знаете, я в мажилисе рассказывал, что мы выходцы из большой семьи: нас в семье 7 детей, одна сестра и шесть братьев. Они старше меня. Я в семье шестой ребенок. Если посмотреть, историю их бизнеса, то они начали еще в начале 90-х годов. Как это было? В конце 80-х - начале 90-х годов у нас была большая семья, все взрослые дети, но мы все остались без работы. Надо было работать. Они начали работать, торговлей заниматься. Я был студентом - тоже торговлей занимались, но, что я хочу сказать, это их работа, они зарабатывают и никогда не мешают мне", - заявил в ответ глава Туркестанской области.

По его словам, у них есть с братьями соответствующая договоренность.

"У нас есть договоренность с моими братьями - это еще было при службе в Шымкенте, что они никогда не будут мешать моей работе и не будут участвовать в тендерах. Все их компании локализованы только в Астане, в Шымкенте и Туркестанской области бизнеса не имеют. Поэтому никакого влияния на мою работу они не имеют. Также и я им не помогаю", - заверил Дархан Сатыбалды.

Ситуацию же с Талдыколем и вопрос доходов и уплаты налогов он комментировать не стал, ссылаясь на то, что не владеет информацией.

"Я не могу рассказать о Талдыколе или о их доходах или уплате налогов - я не владею всей ситуацией, поэтому могу дать неверную информацию, поэтому я воздержусь от ответа", - резюмировал он.

Напомним, Дархан Сатыбалды стал главой региона в конце августа 2022 года. Он родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

С марта 2019 года до назначения на пост акима Туркестанской области занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане.

В декабре 2022 года Дархан Сатыбалды сохранил пост акима Туркестанской области. Указ о его назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026645-vliyaniya-ne-imeyu-im-ne-pomogayu-akim-turkestanskoy-oblasti-o-biznese-svoih-bratev/