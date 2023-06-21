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"Милосердие – качество, присущее казахскому народу": Токаев выступил перед волонтерами (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 июня, принял участие в Международном форуме волонтеров в Астане, передает официальный сайт Акорды.

В своем выступлении глава государства отметил важность надежного партнерства государства и общества. По его мнению, в этом отношении роль волонтеров исключительна.

"2020 год был годом волонтеров в нашей стране, было проделано немало работы. На сегодняшний день численность волонтерских организаций в стране увеличилась в 3 раза, то есть действует 680 организаций. Количество волонтеров достигло 200 тысяч человек. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, в которых прошли подготовку тысячи волонтеров.

Запущена платформа Qazvolunteer.kz. Сегодня любой желающий в стране может стать участником волонтерского движения и внести свой посильный вклад в полезное дело. Действительно, это отличная возможность. Наши волонтеры специально побывали в Иордании, Кении, Таиланде, Турции, где получили полезный в своем деле опыт. Поэтому хотел бы поблагодарить представителей ООН, поддерживающих волонтеров Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент полагает, что быть волонтером – это значит быть, прежде всего, патриотом своей страны. Это образ жизни тех, кто ставит нравственные ценности превыше всего.

"Благодаря своим добрым делам волонтеры вносят значимый вклад в развитие общества. Милосердие – качество, присущее казахскому народу. Наш народ всегда протягивал руку помощи, попавшим в беду. В трудную минуту сплачиваясь, люди находили выход из тяжелой ситуации. Многие представители этносов, депортированных в Казахстан, обрели здесь свой второй дом. Поэтому цель сегодняшнего форума, несомненно, созвучна образу жизни казахского народа", – отметил глава государства.

Международный форум волонтеров
Международный форум волонтеров. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что справедливый Казахстан построят только ответственные граждане и назвал всех волонтеров ответственными гражданами.

"Мне глубоко импонирует, что добровольцы и благотворители всегда действуют в соответствии со своим основополагающим принципом: "Думай глобально, действуй локально". Действительно, мечтая о лучшем будущем завтра, мы должны предпринимать действенные шаги уже сегодня. Этот подход особенно актуален для формирования экологической культуры и традиций осознанного потребления.

Самое важное – это изменить сознание и ментальные установки людей, только тогда результаты реформ будут устойчивыми и приобретут необратимый характер. Уверен, феномен социальной привлекательности волонтерства во многом заключается в силе личного примера и неизменному следованию принципу "равный – равному".

Именно активное распространение идей и практик добровольческой деятельности способствует формированию новой парадигмы развития общества, основанного на ответственном гражданстве и деятельном патриотизме. Поэтому в нашей стране делается все возможное, чтобы открыть перед волонтерским движением новые еще более широкие горизонты развития", – сказал президент.

Международный форум волонтеров
Международный форум волонтеров. Фото: akorda.kz

По его словам, в рамках Дорожной карты развития волонтерства в Казахстане на 2021-2023 годы реализован ряд успешных проектов. Глава государства предложил следующие комплексные шаги для укрепления в нашем обществе традиций добровольчества и благотворительности.

"Следует запустить новую Дорожную карту, способную задать четкий стратегический вектор в этой сфере. Данный документ должен придать мощный импульс волонтерскому движению и определить ключевые векторы его развития на ближайшие годы.

Во-вторых, нужно поэтапно внедрить систему учета добровольческой и благотворительной деятельности. Данная инициатива позволит на законодательном уровне принять действенные меры для стимулирования волонтерского движения.

В-третьих, деятельность волонтеров необходимо стимулировать путем предоставления долгосрочных грантов. При этом важно выстроить устойчивое партнерство государственных и частных грантодателей, а также продуктивное взаимодействие между отечественными и международными донорами. В-четвертых, следует последовательно развивать инфраструктуру институциональной поддержки волонтерских и благотворительных структур.

Для этого надо значительно усилить организационный, технический и кадровый потенциал Фронт-офисов волонтеров на национальном и региональном уровнях. В-пятых, особое внимание нужно уделить дальнейшему укреплению и продвижению международного сотрудничества в области волонтерской деятельности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Международный форум волонтеров
Международный форум волонтеров. Фото: akorda.kz

В завершение президент Казахстана отметил, что данный форум служит прекрасным примером востребованности и актуальности усилий в этом направлении. Он выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие придаст дополнительный импульс развитию волонтерства в нашей стране.

В ходе форума было озвучено обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который зачитала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори. Также выступили исполнительный координатор программы добровольцев ООН Тойли Курбанова, генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Мохаммед Аль Сабри, известный деятель культуры Турции Халук Левент и другие.

Сегодня ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025729-tokaev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-volonterov/

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