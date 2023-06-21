Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опыта волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана", - говорится в сообщении.

В Акорде отметили, что на полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

Добавим, что по информации на официальном сайте премьер-министра РК, Международный форум волонтеров стартовал вчера, 20 июня, в Астане и продлится до сегодняшнего дня.

Отмечается, что данный форум станет одним из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтерских организаций. В нем примут участие представители из более чем 30 стран мира, а также делегаты из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025696-tokaev-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-volonterov/