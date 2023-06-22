Токаев указал на нехватку квалифицированного персонала на объектах теплоэнергетики

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, на котором заслушал отчеты глав ведомств и дал соответствующие поручения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, в котором приняли участие члены правительства и руководители государственных органов.

Мероприятие началось с обсуждения ключевых вызовов социально-экономического развития страны. О результатах проведенного анализа доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Выслушав доклад, президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты сегодняшнего обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию энергетической отрасли и эффективной тарифной политики. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр национальной экономики Алибек Куантыров. Глава государства отметил, что эффективная и своевременная реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" является ключевой задачей всего правительства. Еще одной важной проблемой, требующей внимания, Касым-Жомарт Токаев назвал неукомплектованность квалифицированным персоналом объектов теплоэнергетики и энергосистемы. Поручено решить проблему текучести кадров безотлагательно.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На заседании также был рассмотрен вопрос разработки национальных проектов. Глава государства указал на необходимость своевременной и качественной реализации двух нацпроектов: "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

О новом национальном проекте "Доступный интернет" доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Комментируя выступления министра, президент подчеркнул, что результатом данного национального проекта должен стать доступный и качественный интернет для всех.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

На заседании также был рассмотрен вопрос комплексного развития инфраструктуры здравоохранения. Докладчиком по этой теме выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность эффективной реализации программы и максимального использования казахстанского содержания.

Отметим, что Высший совет по реформам при президенте РК был образован в сентябре 2020 года для стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ

Ранее заседание совета проводилось 28 сентября 2022 года. Тогда глава государства отдельно остановился на поступающих жалобах от родителей школьников, а также поручил взять на особый контроль вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний.

На заседании также был рассмотрен вопрос о достижении углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года.

Еще раньше заседание проводилось в мае 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025550-tokaev-provel-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam/