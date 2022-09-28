Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Касым-Жомарт Токаев на заседании. Фото: akorda.kz

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Мероприятие началось с обсуждения вопросов, связанных с разработкой национальных проектов. По проекту "Комфортная школа" выступил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Как доложил министр, цель проекта – системное решение проблемы нехватки ученических мест.

Реализация проекта позволит построить школы нового формата на 800 тысяч учащихся. Концептуальными отличиями новых комфортных школ от ныне строящихся станут соблюдение единого стандарта строительства, полное оснащение предметными кабинетами и лабораториями, наличие раздельных блоков для учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов, количество спортивных залов будет рассчитано с учетом численности учащихся, спортзалы будут размещены отдельно для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов, в каждой школе будут предусмотрены универсальные мастерские и студии для трудового обучения девочек и мальчиков. Эти и другие новшества направлены на всестороннее развитие навыков и компетенций наших детей.

Выслушав доклад, президент отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.

"К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта должна быть на особом контроле как Правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению. Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны.

Поэтому поддерживаю предложение по закреплению персональной ответственности акимов регионов. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года. Прошу правительство сформировать такие обязательства каждого региона и контролировать их исполнение", – сказал глава государства.

Он поручил уже в этом году принять все необходимые нормативные акты, чтобы начать реализацию национального проекта со следующего года. Касым-Жомарт Токаев также поддержал предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction. При этом президент заявил о необходимости жесткого контроля за использованием выделяемых из бюджета средств.

Глава государства отдельно остановился на поступающих жалобах от родителей в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками, это негативно сказывается на здоровье детей.

Асхат Аймагамбетов рассказал о принимаемых мерах по решению проблемы. По его словам, осуществляется постепенный переход на цифровые учебники, кроме того, новые школы будут оснащаться персональными шкафчиками для учащихся, где можно будет хранить личные вещи, сменную обувь и учебники.

Второй проект "Модернизация сельского здравоохранения" представила министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, проект направлен на обеспечение всех сельских населенных пунктов медицинской инфраструктурой и организацию сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц. Совместно с акиматами начата подготовительная работа по строительству 655 объектов, в том числе 253 медпунктов, 160 врачебных амбулаторий и 242 фельдшерско-акушерских пунктов. Реализация проекта позволит повысить доступность медицинской помощи в селах, обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению, снизить смертность от болезней системы кровообращения на 20 %, увеличить продолжительность жизни.

Президент отметил высокое социальное значение проекта, который предусматривает обеспечение 100 % сельского населения качественной первичной медицинской помощью.

"Это наша обязанность как государства. Но, это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах. Недаром существует правило "золотого часа" – чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен. Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35 % от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил взять на особый контроль вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний.

Президент особо указал на важность достижения конкретных поставленных результатов национальных проектов и поручил обеспечить систему мониторинга за их реализацией.

На заседании также был рассмотрен вопрос о достижении углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990105-tokaev-provel-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam/