Токаев принял генерал-лейтенанта Бакытжана Ертаева

Президент и Бакытжан Ертаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генерал-лейтенантом Бакытжаном Ертаевым, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Главе государства рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана. Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус человека труда в обществе.

Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary. Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку со стороны государства данным инициативам. Также он подчеркнул значительный вклад Бакытжана Ертаева в создании Вооруженных сил независимого Казахстана и пожелал ему успехов в общественной работе на благо страны.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Ертаев Бакытжан Ертаевич родился 25 июня 1952 года в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М. В. Фрунзе.

В 1992 году был начальником отделения вузов Госкомитета обороны РК.

С 1997 по 2000 год – начальник Главного штаба (с 1998 года – Генштаб) ВС РК – первый замминистра обороны РК.

В 1999 году несколько месяцев исполнял обязанности министра обороны.

С 2002 по 2003 год – начальник Военной академии ВС РК.

С 2003 по 2004 год – заместитель главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК.

С 2004 по 2005 год – начальник управления боевой подготовки МО РК.

С 2005 по 2008 год – генерал-инспектор Главной инспекции МО РК.

С 2008 по 2009 год – зампредседателя Комитета начальников штабов МО РК.

С 2009 по 2016 год – начальник главной инспекции МО РК.

С 2016 по 2021 год – депутат мажилиса VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025461-tokaev-prinyal-general-leytenanta-bakytzhana-ertaeva/