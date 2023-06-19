Новый глава МЧС Сырым Шарипханов принес присягу в правительстве

Сырым Шарипханов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Недавно назначенный на должность министра по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов принес присягу как новый член правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина Алихан Смаилов напомнил, что Сырым Шарипханов возглавил МЧС. На этой должности он сменил Юрия Ильина.

Новый глава МЧС принес присягу.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", – зачитал Шарипханов.

10 июня указом президента Касым-Жомарта Токаева Юрий Ильин, занимавший пост министра по ЧС с сентября 2020 года, был освобожден от этой должности. В этот же день его преемником стал генерал-майор Сырым Шарипханов.

По информации на официальном сайте МЧС, Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года в Алматы.

Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище, Академию Гражданской защиты МЧС России и адъюнктуру (аспирантура при военном вузе) этого же учебного заведения, а также Академию "Кокше" в 2015 году и Академию Государственной противопожарной службы МЧС РФ в 2018 году.

Является доктором технических наук, генерал-майором.

В разные годы занимал ответственные должности в штабе Гражданской обороны Жамбылской области, Центре подготовки и обучения областного управления по ЧС, Республиканском центре подготовки и обучения и департаменте гражданской обороны и воинских частей Агентства РК по ЧС.

В 2002-2005 годах — замначальника отдела центра подготовки и обучения Алматинского городского управления по ЧС Агентства по чрезвычайным ситуациям.

В 2005-2008 годах — начальник отдела защиты территорий и населения ДЧС Алматы.

В 2008-2010 годах — начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы.

С 2010 по 2013 год был замначальника Кокшетауского технического института МЧС РК, а с 2013 по 2021 год — руководителем данного учреждения.

С 2021 года и до 10 июня 2023 года возглавлял Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025425-novyy-glava-mchs-syrym-shariphanov-prines-prisyagu-v-pravitelstve/