" Меня сильно тревожит этот вопрос": Токаев высказался о проблеме наркотиков в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Туркестане проходит второе заседание Национального курултая, в котором принимает участие Касым-Жомарт Токаев, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В современную эпоху молодежи важно прививать навыки критического мышления. Необходимо создавать условия для расширения горизонтов познания подрастающего поколения. Известный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев очень емко и точно высказался об этом. Ученикам следует читать лекции о полноценном личностном развитии.

Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства. Необходимо оградить подрастающее поколение от различных азартных игр. Эта проблема поднималась членами Национального курултая, в том числе знаменитым спорстменом Исламом Байрамуковым, который её хорошо обрисовал. Нужно постоянно объяснять детям, что в конечном счете «легкие деньги» не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом.

Хочу также обратить ваше внимание на проблему наркотиков, подрывающую здоровье нации. Наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье нашей молодежи. Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно. Меня сильно тревожит этот вопрос. Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране. Криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025179-menya-silno-trevozhit-etot-vopros-tokaev-vyskazalsya-o-probleme-narkotikov-v-kazahstane/