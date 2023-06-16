Токаев провел заседание Совета безопасности (фото)

Касым-Жомарт Токаев проводит заседание Совбеза. Фото: Акорда

Под председательством главы государства сегодня состоялось очередное заседание Совета безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны.

Председатель Совета безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

️Советом безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.

️Выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.

По итогам заседания президентом дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.

Напомним, в последний раз заседание Совет безопасности под председательством президента проводилось 15 мая текущего года. На нем были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности.

Согласно официальному сайту Акорды, Совет безопасности Республики Казахстан является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности РК в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025137-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/