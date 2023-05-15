Токаев провел заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности РК, на котором были рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности, сообщается на официальном сайте Акорды.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.

Зульфия Сулейменова. Фото: Акорда

Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.

"В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на «зеленую» экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.

"Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации", – отметил глава государства.

Был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды.

Президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработке мусора.

По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.

Было поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.

Токаев провел заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

В ходе заседания также был отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности.

Президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.

Наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.

Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

Правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.

По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.

"Наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений, – сказал глава государства.

Уполномоченным государственным органам был дан ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.

Совет безопасности Республики Казахстан, согласно информации на официальном сайте Акорды, является конституционным органом, образуемым президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Свою историю Совет безопасности ведет с 1991 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020650-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/