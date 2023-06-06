Драка, шампанское на летном поле, стрелка на брюках: одноклассники рассказали, каким был Токаев (видео)
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В Сети появился фильм "Выпускники. Капсула времени" о гимназии №25 города Алматы. На видео алматинцы рассказывают о своем однокласснике - Касым-Жомарте Токаеве, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, один из бывших учеников школы, Андрей Антоненко, вспомнил, что у Токаева всегда была выдержка и аналитический склад ума.
"Он всегда мог просчитать ситуацию, он всегда был дипломатом. Если возникали какие-то конфликты, у него уже тогда был дар решить все мирным путем", - делится одноклассник.
Он рассказал историю, когда Касым-Жомарту Токаеву и его друзьям пришлось дать отпор хулиганам.
"Нас было трое, тех было четверо. Идем, традиционное: "Пацаны, дайте закурить". Мы не курили. Слово за слово, мы гуляем, вы идете, что-то Жомарт начал говорить. Тут полетела плюха от одного.
Кончилось тем, что мы получили, но та компания ретировалась, досталось им нормально. Он же теннисом занимался. Удары у Жомарта были такие хлесткие", - говорит Андрей Антоненко.
По словам одноклассников, Токаев сидел за последней партой.
"Жомарт мне запомнился очень спокойным. Не было такого, что человек выучит урок и тянет руку: "Меня, меня спросите". Нет, он сидел спокойно, но если его спрашивали, он готов был и отвечал хорошо. Он наблюдатель, он наблюдал за нами за всеми, за происходящим", - вспоминает одноклассница Земфира Шахова.
Еще одна одноклассница, Раушан Смагулова, говорит, что всегда считала его серьезней своих сверстников. Она добавляет, что Токаев внимательно слушал, когда кто-то отвечал у доски.
"Он был вежлив с нами, уважал нас всех. Если другие мальчишки нас дразнили, за косички дергали - нет, такого не было никогда. Не обижал, со всеми был очень вежлив. И с ним всегда было очень приятно общаться", - говорит Майя Каплан.
Одноклассники вспомнили еще один интересный факт.
"Был проливной дождь, мы пришли, сели за парту. Он как-то руками под партой делал немножко так. Когда мы вышли на перемену, мои штаны высохли, сели, были "жамканные". А он вышел со стрелками на брюках. Он, оказывается, потихонечку стрелку выглаживал", - вспоминает Вячеслав Константинов.
Был у ребят и собственный язык жестов для общения.
"Чтобы как-то поддерживать общение в течение урока, мы общались с ним при помощи знаков для глухонемых. Мы можем сесть сейчас с ним, друг другу это все передать, и никто не поймет. Но чтобы привлечь внимание, не будешь же кричать через весь класс. Надо было покашлять. Если я кашляю, он должен был посмотреть на меня. Если он кашляет, я на него", - говорит Андрей Антоненко.
После окончания школы Токаев и две одноклассницы уехали в Москву. Друзья провожали их на летном поле.
"Мы собрались, взяли бутылку шампанского. Сейчас думаю: как это так? А тогда можно было выйти на поле. Около поля был бордюрчик, который отделял здание старого аэропорта от поля. Вот мы туда вышли, взяли какие-то стаканчики, открыли бутылку шампанского, выпили. Он ушел, сел в самолет, и все. С тех пор началась другая жизнь", - заключил Вячеслав Константинов.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит квартира, где Токаев провел свое детство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023521-draka-shampanskoe-na-letnom-pole-strelka-na-bryukah-odnoklassniki-rasskazali-kakim-byl-tokaev-video/