Драка, шампанское на летном поле, стрелка на брюках: одноклассники рассказали, каким был Токаев (видео)

Токаев и одноклассники. Кадр из видео: www.youtube.com/@Aza-qz4ej

В Сети появился фильм "Выпускники. Капсула времени" о гимназии №25 города Алматы. На видео алматинцы рассказывают о своем однокласснике - Касым-Жомарте Токаеве, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, один из бывших учеников школы, Андрей Антоненко, вспомнил, что у Токаева всегда была выдержка и аналитический склад ума.

"Он всегда мог просчитать ситуацию, он всегда был дипломатом. Если возникали какие-то конфликты, у него уже тогда был дар решить все мирным путем", - делится одноклассник.

Он рассказал историю, когда Касым-Жомарту Токаеву и его друзьям пришлось дать отпор хулиганам.

"Нас было трое, тех было четверо. Идем, традиционное: "Пацаны, дайте закурить". Мы не курили. Слово за слово, мы гуляем, вы идете, что-то Жомарт начал говорить. Тут полетела плюха от одного.

Кончилось тем, что мы получили, но та компания ретировалась, досталось им нормально. Он же теннисом занимался. Удары у Жомарта были такие хлесткие", - говорит Андрей Антоненко.

Токаев и одноклассники. Кадр из видео: www.youtube.com/@Aza-qz4ej

По словам одноклассников, Токаев сидел за последней партой.

"Жомарт мне запомнился очень спокойным. Не было такого, что человек выучит урок и тянет руку: "Меня, меня спросите". Нет, он сидел спокойно, но если его спрашивали, он готов был и отвечал хорошо. Он наблюдатель, он наблюдал за нами за всеми, за происходящим", - вспоминает одноклассница Земфира Шахова.

Еще одна одноклассница, Раушан Смагулова, говорит, что всегда считала его серьезней своих сверстников. Она добавляет, что Токаев внимательно слушал, когда кто-то отвечал у доски.

Токаев и одноклассники. Кадр из видео: www.youtube.com/@Aza-qz4ej

"Он был вежлив с нами, уважал нас всех. Если другие мальчишки нас дразнили, за косички дергали - нет, такого не было никогда. Не обижал, со всеми был очень вежлив. И с ним всегда было очень приятно общаться", - говорит Майя Каплан.

Одноклассники вспомнили еще один интересный факт.

"Был проливной дождь, мы пришли, сели за парту. Он как-то руками под партой делал немножко так. Когда мы вышли на перемену, мои штаны высохли, сели, были "жамканные". А он вышел со стрелками на брюках. Он, оказывается, потихонечку стрелку выглаживал", - вспоминает Вячеслав Константинов.

Токаев и одноклассники. Кадр из видео: www.youtube.com/@Aza-qz4ej

Был у ребят и собственный язык жестов для общения.

"Чтобы как-то поддерживать общение в течение урока, мы общались с ним при помощи знаков для глухонемых. Мы можем сесть сейчас с ним, друг другу это все передать, и никто не поймет. Но чтобы привлечь внимание, не будешь же кричать через весь класс. Надо было покашлять. Если я кашляю, он должен был посмотреть на меня. Если он кашляет, я на него", - говорит Андрей Антоненко.

После окончания школы Токаев и две одноклассницы уехали в Москву. Друзья провожали их на летном поле.

"Мы собрались, взяли бутылку шампанского. Сейчас думаю: как это так? А тогда можно было выйти на поле. Около поля был бордюрчик, который отделял здание старого аэропорта от поля. Вот мы туда вышли, взяли какие-то стаканчики, открыли бутылку шампанского, выпили. Он ушел, сел в самолет, и все. С тех пор началась другая жизнь", - заключил Вячеслав Константинов.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит квартира, где Токаев провел свое детство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023521-draka-shampanskoe-na-letnom-pole-strelka-na-bryukah-odnoklassniki-rasskazali-kakim-byl-tokaev-video/