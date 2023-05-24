Глава Минфина высказался о компании, которая якобы ввозила дроны из Казахстана в Россию

Дрон. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минфина в кулуарах мажилиса высказался о возможности получения Россией чипов и беспилотников через Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе беседы с журналистами Ерулан Жамаубаев напомнил, что ранее в Казахстан приезжала специальная делегация из США и Европы.

"Они поделились своими предложениями. Они посетили Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Если они определяют такое, они присылают нам список и уведомляют о находке таких товаров в конфликтных регионах. Мы занимаемся тем, чтобы не допустить этого. Внутри информации, которую они предоставили, не было компании, которую вы упомянули.

Теперь мы добавим дополнительную систему управления рисками, и если такая возможность будет упущена, мы ее не допустим. У нас ведь есть тысячи предпринимателей, которые должны предоставлять декларацию, и, возможно, они указали, что это другой товар", - заявил министр.

В целом, цель правительства, по его словам, - не допускать товаров, находящихся под санкциями.

"Если мы определим санкционированные товары, конечно, примем необходимые меры", - заверил он.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что дроны в Россию поставляет казахстанская компания "Аспан Арба".

Совместное расследование провели журналисты нескольких стран, в том числе Казахстана. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) пишет, что данные о торговле Казахстана свидетельствуют о том, что эта страна используется в качестве промежуточного пункта назначения для импорта беспилотников в РФ.

Журналисты заявляли, что до начала российско-украинского конфликта в Казахстан было ввезено мало беспилотников - они даже не фигурировали в официальных данных об импорте-экспорте.

Однако в 2022 году, как пишут авторы расследования, страна импортировала беспилотников почти на 5 млн долларов, почти полностью из Китая, и экспортировала продукцию в Россию на 1,23 млн долларов.

Такая же картина, по их словам, и с микрочипами - по тем же данным, в 2022 году импорт увеличился более чем в два раза и составил более 75 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021877-glava-minfina-vyskazalsya-o-kompanii-kotoraya-yakoby-vvozila-drony-iz-kazahstana-v-rossiyu/