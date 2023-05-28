Аким села в СКО попал в больницу с признаками инсульта после скандального интервью

Руслан Кабатаев. Кадр из видео: YouTube/Обожаю

Акима Астраханского сельского округа СКО госпитализировали с признаками инсульта, сообщил председатель филиала Народной партии Казахстана в СКО Ергали Жумагулов на своей официальной Facebook-странице.

"В областную больницу СКО с признаками инсульта был доставлен Руслан Кабатаев – аким Астраханского сельского округа. Сейчас он находится в инсультном центре больницы, состояние стабилизировалось", – говорится в публикации Жумагулова.

Председатель НПК связал состояние здоровья чиновника с недавним интервью, которое было опубликовано 21 мая на YouTube-канале программы "Обожаю".

"Не стоят жизни и здоровья молодого, искреннего и переживающего за свою Родину парня – кляузы квазиэкспертов, грязный хайп дилетантов-псевдожурналистов и тупое давление со стороны действующей системы. Желаю ему скорейшего выздоровления!" – добавил он.

Во время интервью автор программы рассказал, что в акимате работает уборщица, которая получает зарплату 20 тыс. тенге, и на эти же деньги она также приобретает перчатки и моющие средства. По словам акима, уборщице не подошли перчатки, которые были куплены им. При этом сама сотрудница ведомства от комментариев воздержалась.

Как сообщает Zakon.kz, через несколько дней после интервью в отношении Кабатаева начали служебное расследование.

Добавим, что, согласно информации на сайте КГУ "Аппарат акима Астраханского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области", Руслан Кабатаев родился 18 апреля 1983 года в Петропавловске СКО. В 2004 году он окончил Петропавловское высшее военное училище по специальности "Командная тактическая автомобильных войск".

В марта 2022 года его назначили акимом сельского округа.

Напомним, в августе прошлого года в соцсетях завирусился фрагмент интервью с акимом Григорьевского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области Майрой Жакимсаловой, где чиновница и репортер обсуждают ситуацию с "нехваткой 500 гектаров земли".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022322-akim-sela-v-sko-popal-v-bolnitsu-s-priznakami-insulta-posle-skandalnogo-intervyu/