Интервью с акимом сельского округа высмеяли в Сети (видео)

Майра Жакимсалова. Кадр из видео. Источник: Законопослушный гражданин/facebook

В социальных сетях завирусился фрагмент интервью с акимом Григорьевского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области Майрой Жакимсаловой, где чиновница и репортер обсуждают ситуацию с "нехваткой 500 гектаров земли".

Короткое видео, на котором запечатлен фрагмент интервью сельского акима, набирает популярность в различных группах в соцсетях, в частности, ролик опубликован в паблике "Законопослушный гражданин" в Facebook.

На кадрах видео аким и репортер обсуждают некую ситуацию с "нехваткой 500 гектаров земли".

– Сколько не хватало? – задает вопрос репортер.

– У нас не хватало порядка 500 гектаров земли, – отвечает чиновница.

– Как это выявили? — спрашивает журналист.

– Население обращалось... Ну как это выявили? Откуда я знаю, как это выявили. Я откуда знаю, – возмущенно отвечает аким.

– Ну вы говорите, 500 гектаров земли у вас не хватало, — настаивает журналист.

– Н у это я примерно говорю. Не задавай вопросов, я отвечу и все. Давай так. Я первый раз даю интервью, – в ответ заявляет чиновница.

В комментариях под видео многие посмеялись над поведением акима, отметив ее эмоциональность, однако нашлись и те, кто встал на сторону чиновницы, заявив, что Майра Жакимсалова многое сделала для округа.

Не осталась в стороне и сама чиновница. Майра Жакимсалова под видео оставила свой комментарий.

"Я, Жакимсалова Майра, аким Григорьевского сельского округа, приношу свои извинения за эту ситуацию. Блогер Жуманов, мой ученик, коллега, приехал, не предупредил, записал рабочий проект, выложил, решил пропиариться. Я действительно была не готова по этому вопросу. Он поступил непорядочно. Но для меня это урок. Я человек простой. И мои жители про мою работу лучше скажут. Себя не буду оправдывать. Кто ищет негатив, его найдет", – написала аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982036-intervyu-s-akimom-selskogo-okruga-vysmeyali-v-seti-chinovnitsa-popytalas-opravdatsya-video/