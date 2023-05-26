"Жалко оставлять в таком виде": на завершение СИЗО в Уральске требуется еще 6 млрд тенге

Недостроенное здание СИЗО в Уральске. Фото: facebook.com/gali.iskaliyev

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге СЦК высказался о судьбе недостроенного СИЗО в Уральске – на строительство здания потратили около 11 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Нариман Турегалиев заявил, что этот вопрос он хорошо знает.

"СИЗО когда-то начали строить. Порядка 11 млрд тенге потратили. На сегодня вопрос стоит открытый, не завершили. Было заведено уголовное дело. Некоторые ответственные лица, физлица, были осуждены. В настоящее время этот объект находится на балансе акимата – нам его передали, управление строительства.

Чтобы дальше достроить, необходимо порядка 6 млрд тенге. Внутри СИЗО инфраструктуру надо довести до ума, отделочные работы произведены не были. Кроме того, сейчас многие построенные объекты уже немного, честно скажу, внутри разворовали. Еще там были двери, линолеум – это все в непригодном состоянии", – добавил он.

Аким подчеркнул, что сейчас рассматривается вопрос выделения средств из местного бюджета, чтобы до конца 2025 года завершить объект.

"Жалко строение оставлять в таком виде. А куда в будущем передавать – мы сейчас с департаментом полиции на эту тему переговорили, что у нас как раз не хватает зданий сотрудникам департамента полиции. Мы хотим их разместить там, часть этих зданий использовать для административного корпуса. Конечно, потребуются огромные средства, чтобы привести в соответствие", – отметил глава ЗКО.

При этом на вопрос журналистов о том, почему для завершения объекта не привлекают инвесторов, Нариман Турегалиев сообщил, что их не будет, потому что это недостроенное здание и изначально было построено за счет государственных денег.

"Поэтому здесь никакой инвестор не придет. И для инвесторов, мне кажется, это не интересно, потому что изначально запланировано как не бизнес объект, а как СИЗО. Инвесторов на это мы не найдем", – заявил он.

Тем не менее ранее экс-аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в Facebook предлагал здание недостроенного СИЗО в Уральске инвесторам под любой бизнес. А еще раньше в этом здании хотели разместить областной кардиологический центр.

Напомним, осенью 2019 года был вынесен приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске на 1500 мест.

Тогда экс-зампредседателя КУИС МВД РК Бекбулата Туремуратова признали виновным по статье "Халатность". Затем он был амнистирован, однако должен был выплатить ущерб государству на сумму 479 млн тенге.

Директор ТОО "Бура Строй" Сергей Барабошко был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 6 годам 8 месяцам колонии. Также его обязали выплатить государству 1,1 млрд тенге.

Кроме того, эксперт РГП "Госэкспертиза" Бибигуль Сергазина была приговорена к условному сроку.

Позже адвокаты Барабошко попросили дать компании возможность достроить следственный изолятор.

"Здание должно быть разрушено или изменено его целевое назначение. Объект на 80% готов", – сообщали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022223-zhalko-ostavlyat-v-takom-vide-na-zavershenie-sizo-v-uralske-trebuetsya-esche-6-mlrd-tenge/