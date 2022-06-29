Недостроенный СИЗО в Уральске предложили приобрести инвесторам под бизнес

Недостроенное здание СИЗО в Уральске. Фото: facebook.com/gali.iskaliyev

Аким Западно-Казахстанской области сообщил, что здание недостроенного СИЗО в Уральске предлагается инвесторам под любой бизнес.

В 2013 году было начато возведение комплекса зданий для создания следственного изолятора на 1500 мест в областном центре ЗКО, городе Уральске.

Как отметил аким области Гали Искалиев, строительство объекта завершено на 90%. Балансовая стоимость – около 5,2 млрд тенге. Общая площадь земельного участка – 11,8 гектара, а общая площадь зданий – 34,9 тыс. квадратных метров.

По словам главы региона, в комплексе имеются административное здание, общежития, спортзал, гаражи, режимные помещения, мастерские, овощехранилище, столовая, котельная. Инфраструктура завершена на 90%.

"Объект готовы передать под любой бизнес, приоритетно – под социально-ориентированный (медицинский центр, бизнес-инкубатор для МСБ, молодежный городок и т.д).

Объект будет предоставлен инвестору на льготных условиях – оплата с отсрочкой платежа, в тенге. Готовы рассмотреть вариант ГЧП (государственно-частное партнерство – прим. ред.), при котором сумма объекта не будет возмещаться инвестором, а пойдет в счет доли государства в проект инвестора.

Также государство может выступить потребителем услуг проекта (медицинские услуги, подушевое финансирование услуг образования и др.)", – написал на своей странице Гали Искалиев.

План СИЗО в Уральске. Фото: facebook.com/gali.iskaliyev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976098-nedostroennyy-sizo-v-uralske-predlozhili-priobresti-investoram-pod-biznes/