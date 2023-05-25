Салтанат Турсынбекова возглавила Национальный центр по правам человека

Салтанат Турсынбекова. Фото: facebook.com/saltanat.tursynbekova.3

Экс-кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова стала главой Национального центра по правам человека. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев представил коллективу нового руководителя Национального центра по правам человека Турсынбекову Салтанат Пархатовну.

"Новый руководитель аппарата значительное время активно занимается правозащитной деятельностью, в том числе является инициатором проекта "Казахстан без насилия в семье", который признан структурами ООН в Республике Казахстан одной из эффективных национальных стратегий борьбы с насилием.

Вместе с этим отлично знает работу в сфере защиты прав человека, прошла все ступени государственной службы от рядового сотрудника до руководителя", – говорится в сообщении.

Кроме того, Артур Ластаев подчеркнул большой опыт работы нового руководителя аппарата Национального центра по правам человека на различных ответственных должностях, отметил ее высокий профессионализм, деловые и человеческие качества, а также пожелал успехов.

Отмечается, что Салтанат Турсынбекова по первой специальности историк-обществовед. Она окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция".

Более 20 лет работала на государственной службе, в том числе в Агентстве по делам государственной службы РК, в Верховном суде и Генеральной прокуратуре РК.

Напомним, осенью прошлого года Салтанат Турсынбекова баллотировалась в президенты Республики Казахстан. По результатам голосования она набрала 2,12%, или 168 731 голос.

Добавим, что согласно положению о Национальном центре по правам человека, он является государственным учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан и является его рабочим органом.

К задачам Национального центра и его представительств относится обеспечение деятельности Уполномоченного по содействию восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, поощрению и продвижению прав и свобод человека и гражданина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021996-saltanat-tursynbekova-stala-glavoy-natsionalnogo-tsentra-po-pravam-cheloveka/