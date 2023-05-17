Токаев переименовал и реорганизовал ряд судов в Казахстане

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев переименовал и реорганизовал несколько судов в Казахстане, а также произвел кадровые изменения среди судей, передает сайт ИПС "Параграф".

Президент постановил переименовать:

суд города Hyp-Султана в суд города Астаны;

районные и приравненные к ним суды города Hyp-Султана в районные и приравненные к ним суды города Астаны.

Также Токаев постановил реорганизовать:

Алматинский районный суд, суд района Байконур, Есильский районный суд и Сарыаркинский районный суд города Астаны путем слияния в межрайонный суд по гражданским делам города Астаны;

районный суд №2 Алматинского района, суд №2 района Байконур, районный суд №2 Есильского района и районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны путем слияния в межрайонный суд по уголовным делам города Астаны;

Абайский районный суд, Аль-Фарабийский районный суд, Энбекшинский районный суд и Каратауский районный суд города Шымкента путем слияния и разделения на межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента и межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента.

Кроме того, глава государства произвел кадровые изменения среди судей.

Напомним, в марте депутаты сената поддержали проект закона, которым вводятся элементы выборности председателей районных судов.

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей одних и назначил других судей в разных регионах страны.

А сегодня стало известно, что председатель городского суда Шымкента Ербол Рахимбеков сообщил об упразднении четырех районных судов. Им на замену создали два межрайонных суда.

Также добавим, что согласно Конституционному закону "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судебная власть в РК принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Правосудие в Казахстане осуществляется только судом. Судебную систему страны составляют Верховный Суд РК, местные и другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией РК и настоящим Конституционным законом.

К местным судам относятся:

областные и приравненные к ним суды (городской суд столицы республики, городские суды городов республиканского значения);

районные и приравненные к ним суды (городской суд, межрайонный суд).

Также в Казахстане могут создаваться и другие суды, в том числе специализированные суды (военные, финансовые, экономические, административные, по делам несовершеннолетних и другие). Специализированные суды образуются президентом страны со статусом областного или районного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020969-tokaev-pereimenoval-i-reorganizoval-ryad-sudov-v-kazahstane/