Четыре суда упразднили в Шымкенте

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Председатель городского суда Шымкента Ербол Рахимбеков сообщил, что в городе упразднили четыре районных суда. Им на замену создали два межрайонных суда, отметил он на своей странице в Facebook.

"Указом президента РК от 15 мая 2023 года по городу Шымкенту упразднены Енбекшинский, Абайский, Аль-Фарабийский и Каратуский районные суды путем слияния и с созданием двух межрайонных судов: суда по гражданским делам и суда по уголовным делам", – сообщил Рахимбеков.

По его словам, Межрайонный суд по гражданским делам в составе 34 судей расположится в зданиях бывших Енбекшинского и Абайского судов. Новые заявления будут принимать в здании Енбекшинского суда, а рассматривать дела – в зависимости от местонахождения судьи, которому распределится дело.

Межрайонный уголовный суд будет находиться по адресу улица Тыныбаева, 42. Число судей – 17.

"С целью оптимизации и удобства населения, в здании по улице Тыныбаева, 42 будут сконцентрированы все суды, к подсудности которых относятся уголовные дела, а именно: помимо вновь созданного межрайонного суда по уголовным делам, специализированный межрайонный суд по уголовным делам, который рассматривает дела по особо тяжким преступлениям; следственный суд. В этом же здании остается межрайонный суд по административным правонарушениям", – объяснил председатель суда.

При этом экономический суд и специализированный административный суд переедут в здание бывшего Аль-Фарабийского районного суда по улице Майлы Қожа, 7.

"В связи с переездом возможны проблемы с приемом заявлений и документов и функционированием электронного документооборота, поэтому просим воздержаться два дня с обращением в суды города. Приложим все усилия для быстрого устранения всех недостатков", – предупредил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020863-chetyre-suda-uprazdnili-v-shymkente/