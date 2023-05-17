На слухи о праздновании юбилея в самом дорогом ресторане Актобе ответил Тугжанов

Ералы Тугжанов. Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На брифинге СЦК главу Актюбинской области попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о праздновании его юбилея в самом дорогом ресторане Актобе, передает корреспондент NUR.KZ.

Задававшая вопрос журналист уточнила, что, по данным СМИ, на юбилее были замечены сотрудники акимата, которые приехали на праздник на служебных авто.

Ералы Тугжанов заявил, что день рождения он обычно отмечает дома с семьей.

"У нас традиции сложились, день рождения мы обычно с 12 по 13 (мая отмечаем – прим. ред.), это у нас в нашей семье сложилось. Однажды мои дети, мои друзья в 2018 году – вот 12 числа я был в Астане на мероприятии – они незаметно прилетели со мной вместе на самолете с 12 на 13 число. Поэтому я отмечаю это мероприятие дома со своей семьей. На следующий день, журналисты не дадут соврать, у меня 13 число – это рабочий режим", – заявил аким.

Тугжанов добавил, что в этом году в день рождения он с утра уехал на работу.

"В этом году с утра я сразу поехал в дальний район – Кобдинский район, где идет строительство по паводковым ситуациям, там и другие проекты, "Ауыл аманаты", строительство дамбы.

После обеда – по детским домам, спортивные мероприятия были, поэтому практически до 20:00 я в рабочем режиме как работал, так и работаю.

Ну, люди, наверное, думают, что я должен где-то обязательно отметить. А если там какие-то машины, там, я думаю, есть службы, я информацию уже имел, поручение дал (разобраться – прим. ред.). Но, по моим данным, ни одной государственной машины в тот день нигде не было, она не может быть, на этот вопрос я могу так ответить", – сообщил аким.

Позже в ходе брифинга он уточнил, что отметил день рождения дома.

Ранее аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал, что ездит на служебном автомобиле Lexus 2012 года выпуска.

Напомним, что должность главы Актюбинской области он занял в августе 2022 года. Перед этим занимал пост заместителя премьер-министра РК. В декабре прошлого года был вновь переназначен акимом Актюбинской области.

По информации на официальном информационном ресурсе премьера РК, Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. На прошлой неделе ему исполнилось 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020939-na-sluhi-o-prazdnovanii-yubileya-v-samom-dorogom-restorane-aktobe-otvetil-tugzhanov/