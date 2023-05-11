Ашимбаев ответил на вопрос о кандидате в президенты на следующих выборах

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Маулен Ашимбаев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, необходимо ли уже сейчас готовить следующего кандидата в президенты Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, до следующих президентских выборов осталось всего шесть лет. В этой связи они поинтересовались, не пришло ли время готовить кандидата.

"Всего 6 лет, звучит достаточно так… Сегодня нам нужно думать не о следующих президентских выборах, а о том, как реализовать повестку, которую установил наш президент Токаев", - заявил в ответ Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что выборы президента прошли в прошлом году, в программе главы государства очень много вопросов.

"Серьезные изменения есть, они должны быть в сфере экономики, социальной сфере, инфраструктуре. Поэтому мы будем работать вместе с коллегами из мажилиса.

В нашей стране должна быть политическая конкуренция среди политических партий, тех, кто независимо занимается политикой. Она должна быть на уровне парламента и маслихата. Очень важно формировать политические партии, способствовать появлению новых политических фигур", - резюмировал спикер сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020091-ashimbaev-otvetil-na-vopros-o-kandidate-v-prezidenty-na-sleduyuschih-vyborah/