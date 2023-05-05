Собирают ли в Казахстане базу данных мужчин, ответили в Минобороны

Военнослужащие. Иллюстративное фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Вице-министр обороны Республики Казахстан Султан Камалетдинов прокомментировал слухи о том, что якобы составляется база данных мужчин страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Камалетдинова, правда ли то, что сейчас Минобороны собирает базу данных мужчин – переписывает у кого есть военный билет, у кого нет.

"Это не правда", – ответил на соответствующий вопрос вице-министр обороны.

Сегодня Султан Камалетдинов рассказал, что наша армия покупает вооружение не только у России, Турции, США, КНР, но и у других государств.

Также сегодня у вице-министра обороны спросили, сколько бы продержалась казахстанская армия, если бы на страну напал сильный противник. Камалетдинов ответил, что все будет зависеть от того, какая будет геополитическая обстановка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019600-sobirayut-li-v-kazahstane-bazu-dannyh-muzhchin-otvetili-v-minoborony/