Токаев встретился с Дином Лижэнем и Яном Непомнящим

Дин Лижэнь, Касым-Жомарт Токаев и Ян Непомнящий. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял участников матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам Дин Лижэня и Яна Непомнящего, а также президента ФИДЕ Аркадий Дворковича, сообщает Telegram-канал Акорды.

Приветствуя гостей, глава государства высоко оценил уровень организации самого престижного в рамках ФИДЕ турнира, в котором приняли участие выдающиеся спортсмены.

"Я хотел бы, прежде всего, поздравить господина Дин Лижэня с завоеванием в упорной борьбе звания чемпиона мира, а также выразить свое уважение гроссмейстеру Яну Непомнящему за проявленное мастерство. К турниру было приковано внимание всей шахматной общественности мира. Любители шахмат внимательно наблюдали за ходом борьбы. Полагаю, что турнир удался", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание развитию шахмат.

"В настоящее время в стране более 200 тысяч человек занимаются шахматами. Эта цифра должна быть увеличена как минимум в два раза с помощью Федерации шахмат Республики Казахстан и при содействии ФИДЕ. Шахматы получат достойное развитие в нашей стране", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи президент пожелал удачи шахматистам и достижения новых высот. Он также отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с ФИДЕ.

Руководитель Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович поблагодарил главу государства за теплый прием.

"С момента нашей предыдущей встречи прошло около 7 месяцев. За это время в Казахстане при Вашей полной поддержке мы провели уже пять чемпионатов мира. Мы видим, насколько популярна игра в шахматы в Казахстане. Цифры впечатляют, и они будут выше. Я в этом уверен, поскольку сочетание государственной поддержки и поддержки со стороны спонсоров практически всегда дает хорошие результаты", – сказал президент ФИДЕ.

Как отметил Аркадий Дворкович, на полях чемпионата мира были организованы множество дополнительных соревнований, таких как матч женской сборной Казахстана против сборной мира, детские турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с ведущими зарубежными шахматистами.

Он также сообщил о планах по проведению в Казахстане этим летом первого в истории чемпионата мира среди школ, в котором ожидается участие представителей не менее 80 стран.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поблагодарил главу государства за приглашение.

"Нам очень приятно встретиться с вами. Я очень рад своей победе и участию в этом турнире, я получил большое удовольствие от игры", – сказал он.

В свою очередь гроссмейстер Ян Непомнящий обратил внимание на большой интерес шахматам в Казахстане.

"Спасибо организаторам матча, спасибо стране. Вижу, что интерес к шахматам у вас постоянно растет. С новым руководством федерации вы движетесь в правильном направлении", – считает он.

Чемпионат мира по шахматам 2023 проходил в Астане с 7 апреля по 1 мая. За шахматную корону боролись россиянин Ян Непомнящий и выходец из КНР Дин Лижэнь. Победу одержал последний, сообщалось на официальном сайте КФШ.

Также мы писали, что в Астане прошла торжественная церемония награждения 17-го чемпиона мира по шахматам Дина Лижэня. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и глава Казахстанской шахматной федерации (КФШ) Тимур Турлов надели на него венок победителя и вручили кубок чемпиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018982-tokaev-vstretilsya-s-dinom-lizhenem-i-yanom-nepomnyaschim/