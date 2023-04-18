Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития в среду

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Завтра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"19 апреля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие:

премьер-министр РК;

спикеры обеих палат парламента;

руководители государственных органов, подотчетных президенту;

члены правительства;

акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов;

руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса;

председатели областных и районных маслихатов.

Напомним, что в середине марта президент проводил совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Одной из главных задач правительства и акимов областей глава государства назвал повышение качества жизни людей. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание акимов и руководителей государственных органов на необходимость усиления взаимодействия с гражданами, проведения встреч и личных приемов.

Кроме того, совещание по экономическим вопросам под председательством президента проходило в августе 2022 года.

Тогда премьер-министр сообщал, что по макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2023 году достигнет 4%.

По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году.

Отметим, что на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва президент высказывался о планировании бюджета в стране. По его словам, планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего.

"Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней.

Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика. Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесен в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов", – подчеркнул тогда Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017173-tokaev-provedet-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-strany/