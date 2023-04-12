"Это не налог, а добровольный взнос": Токаев обратился к добывающим компаниям Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, обратился к добывающим компаниям Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Для обеспечения устойчивого финансирования университетов целесообразно разработать закон о фондах целевого капитала (эндаумент-фонды). Особое внимание нужно уделить увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере 1% от капитальных вложений. При этом необходимо продолжить централизацию указанных расходов добывающих компаний.

Здесь крайне важно, чтобы эти средства не воспринимались как еще один налог. Обращаюсь к крупным добывающим компаниям нашей страны с пониманием отнестись к этому нашему подходу и требованию. Это не налог. Это добровольный взнос добывающих компаний, которые зарабатывают серьезные финансовые ресурсы у нас в стране, в развитие национальной науки.

Для этого следует принять меры по синхронизации финансируемых недропользователями исследований, в том числе фондом "Самрук-Казына", с приоритетами научно-технологической политики", – сказал Токаев.

По его словам, требуется сделать порядок проведения ими НИОКР открытым, конкурентным и доступным для вузов и НИИ. Весь процесс должен сопровождаться государственной научно-технической экспертизой и рассмотрением на научно-технических советах.

"На сегодняшний день материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Наши ученые вынуждены довольствоваться низкими заработными платами. Поэтому некоторые талантливые отечественные ученые предпочитают работу в зарубежных научных центрах. Нужно говорить об этом открыто.

В этой связи требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий.

Необходимо проанализировать, насколько эффективна работа действующих научно-исследовательских институтов", – отметил президент.

По словам Токаева, Казахстану необходимо последовательно повышать статус наших ученых, усиливать их социальную защищенность.

"Согласен с мнением академиков на этот счет. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций. В то же время все же нужно отделять зерна от плевел. Есть настоящие ученые, которым надо помогать и, прежде всего, материально.

Но есть и ученые, о которых я позже буду говорить, люди с научными званиями, которые к науке не имеют никакого отношения. Только за счет административной политической должности они смогли получить эти звания.

Поэтому давайте отделим их от настоящих ученых. Лучше увеличим финансирование настоящих ученых за счет тех, кто просто "примазались" к науке", – подчеркнул он.

В целом, как сказал глава государства, бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом для увеличения объема научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики. Крайне важно развивать "умные города" и агломерации. Одной их ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны.

"Необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счет выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что важно обеспечить условия для молодых ученых, создавать лаборатории коллективного пользования для совместных научных исследований.

"Поэтому считаю правильным ввести новую форму грантового финансирования развития научной инфраструктуры, при которой право использовать приобретенное оборудование будет предоставлено и другим научным организациям.

Существующие нормы государственных закупок создают серьезные бюрократические барьеры при реализации научных проектов. Это в свою очередь негативно влияет на сроки и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Полагаю, что у государственных НИИ и вузов должна быть возможность проводить эту работу без применения норм государственных закупок", – добавил он.

Напомним, сегодня, 12 апреля, под председательством главы государства состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016492-eto-ne-nalog-a-dobrovolnyy-vznos-tokaev-obratilsya-k-dobyvayuschim-kompaniyam-kazahstana/