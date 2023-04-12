Токаев провел первое заседание Национального совета по науке и технологиям

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Под председательством главы государства состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя встреча имеет важное значение.

"Во все времена главным ключом к развитию считалась наука. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. Тем более в нынешнюю эпоху передовых технологий никакой прогресс невозможен без науки. Поэтому я уделяю особое внимание ее развитию.

В своей предвыборной программе я специально высказал свою позицию по этому актуальному вопросу. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики", - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что, к сожалению, у нас в стране многие годы науке не уделялось должного внимания.

"В связи с этим накопилось много нерешенных вопросов. Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел. Поэтому моим Указом был создан Национальный совет по науке и технологиям. Ему присвоен статус совета при президенте", - сказал он.

Также Токаев объяснил, чем будет заниматься этот совет.

"Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внесших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные ученые. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. Нам крайне необходимы богатый опыт предыдущего поколения, передовые знания и свежие идеи молодежи. Я верю, что их гармоничное взаимодействие принесет пользу стране", - пояснил глава государства.

По его словам, в первую очередь необходимо определить основные направления и приоритеты работы.

"Сейчас в мире происходят колоссальные изменения. В геополитике, экономике и общественных отношениях человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Стремительно развиваются наука и технологии. Научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу", - добавил президент.

Он также отметил, что даже Илон Маск высказал свои опасения в связи с применением искусственного интеллекта и призвал на время приостановить его разработку.

"По его мнению, искусственный интеллект может представлять большую угрозу для всего человечества. Человечество совершило фундаментальные открытия в сферах энергетики, медицины, био- и генной инженерии. Все это начало принесло кардинальные изменения в жизнь людей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

"По словам президента, появился ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества. Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса.

Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться", - считает глава государства.

Президент добавил, что в нашей стране имеется сильная научная школа, достаточно квалифицированных ученых, а со стороны государства науке оказывается всесторонняя поддержка.

"За последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Начата поэтапная модернизация научных организаций. Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. Растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи. Но этого недостаточно. Несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса стран", - считает Токаев.

По словам главы государства, Казахстан, как и другие постсоветские государства, остался в парадигме "мобилизационной модели" развития науки.

"Ее характерными проблемами выступают чрезмерно централизованная система планирования и управления, критическая зависимость от государственного финансирования, низкий спрос со стороны бизнеса на НИОКР, отток и дефицит кадров, особенно молодых", - отметил он.

Высказался президент и о текущей ситуации.

"Для иллюстрации текущей ситуации приведу несколько цифр. За последние пять лет расходы на науку в нашей стране выросли на 60%, а доля науки в структуре ВВП наоборот снизилась до 0,13%. Львиную часть этих затрат, а именно 70%, составляют бюджетные средства. При этом наблюдается огромный перекос в финансировании различных направлений науки. На фундаментальные и прикладные исследования приходится 82% выделяемых бюджетных средств, а на опытно-конструкторские работы – всего 18%.

Вместе с тем в стране крайне мало современных наукоемких производств. Так, 65% отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия.

34% – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвертому укладу. Лишь 1% составляют микроэлектроника, роботизация, которые соответствуют пятому укладу. Предприятия шестого технологического уклада с упором на нано- и биотехнологии у нас вообще отсутствуют. Понятно, что мы критически отстаем в наиболее передовых отраслях науки. Я привел конкретные цифры, и это надо признать.

В развитых странах более половины предприятий относятся к пятому технологическому укладу и 5% – к шестому. Одним словом, наши производства существенно отстают от них", - отметил президент.

Сокращение этой разницы является очень актуальной задачей для нашей страны - поэтому перед нашими учеными стоит особый вызов, считает глава государства.

Отметим, что глава государства в январе текущего года подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан.

Согласно информации с официального сайта Акорды, создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан.

Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016483-tokaev-provel-pervoe-zasedanie-natsionalnogo-soveta-po-nauke-i-tehnologiyam/