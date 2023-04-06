Токаев принял Верховного муфтия Казахстана

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан.

Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.

Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.

По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год "Годом ислама и благополучного общества". В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДУМК, Наурызбай Отпенов родился 13 марта 1977 года.

С 1997 по 2006 год работал имамом в разных мечетях республики.

С 2006 по 2011 год – региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам №1 центральной мечети Караганды.

С 2011 по 2013 год – главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.

С 2013 по 2018 год – первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по Астане, главный имам центральной мечети "Нур-Астана".

В 2018 году – первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.

С 2018 по 2020 год – первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по столице, главный имам республиканской мечети "Хазрет Султан".

С 2020 года - Верховный муфтий, председатель ДУМК.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил исполнительным органам усилить работу в сфере религии.

"Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015757-tokaev-prinyal-verhovnogo-muftiya/