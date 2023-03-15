Земельные участки в Казахстане будут предоставлять в электронном формате

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Депутаты сената на пленарном заседании поддержали во втором чтении проект закона, которым совершенствуется законодательство в сфере земельных отношений, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений".

Представил документ сенатор Султан Дуйсембинов. Он отметил, что целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых госуслуг в указанных сферах.

"В ходе рассмотрения законопроекта в мажилисе депутатами был внесен ряд поправок, направленных на реализацию целей законопроекта. Так, согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами: 1) путем прямого предоставления в электронном формате; 2) путем проведения торгов.

Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения", – добавил депутат.

Согласно документу, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала "Электронного правительства" через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

"В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок, на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами", – отметил депутат.

При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

Депутаты уверены в том, что принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.

Сообщается, что документ направлен на подпись главе государства.

Каждый гражданин Казахстана может получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. Земельный участок предоставляется в частную собственность в размере 0,10 гектара (10 соток), гласит информация на сайте "Электронного правительства".

При этом неважно, имеете ли вы недвижимость – квартиру, дом, гараж, земельный участок. Необходимо учесть и то, что собственником земельного участка можно стать только после освоения земельного участка, то есть после подписания акта о вводе жилого дома в эксплуатацию. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается.

В апреле прошлого года мы писали, что раньше, чтобы встать в очередь на получение земельного участка, гражданам нужно было идти в акиматы с бумажным заявлением. Но теперь все можно сделать онлайн. Подробную инструкцию того, как это можно сделать, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012947-zemelnye-uchastki-v-kazahstane-budut-predostavlyat-v-elektronnom-formate/