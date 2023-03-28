"Не можем быть после Кении и Танзании": в МИИР высказались о месте Казахстана в рейтинге дорог

Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представитель Комитета автодорог МИИР РК на брифинге в СЦК ответил, почему согласно рейтингу ВЭФ некоторые страны Африки опередили Казахстан по качеству дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что в прошлом году была озвучена информация Всемирного экономического форума (ВЭФ), по оценке которого Казахстан занял 93 место в мире по качеству дорог, уступив таким странам как Танзания и Кения. Они поинтересовались, как так получилось.

Зампредседателя Комитета автодорог МИИР РК Амангельды Беков в ответ сообщил, что Казахстан находится на 63-м месте по качеству дорог, а не на 93-м, как указано в рейтинге Всемирного экономического форума.

"Качество дорог определяется опросным методом (в данном рейтинге – прим. ред.), то есть опрашиваются все жители населенных пунктов, и из этого складывается оценка качества дорог. То есть, если кто-то недоволен состоянием одной улицы, он говорит полностью в целом про дороги. Это опросным методом осуществляется, и это недействительно, фактически", – пояснил Беков.

Журналисты уточнили, значит ли это, что он не согласен с оценкой Всемирного экономического форума.

"Мы не можем быть после Кении и Танзании, где вообще дорог нет", – коротко ответил чиновник.

Напомним, что в октябре прошлого года депутат Альберт Рау на правчасе в мажилисе заявил, что несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется.

Тогда же он сообщил, что согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 страны мира по показателю качества дорог.

"Кения и Танзания выше нас", – подчеркнул тогда он.

Добавим, что Всемирный экономический форум – это международная организация государственно-частного сотрудничества. Такое определение приводится на официальном сайте организации.

ВЭФ был основан в 1971 году как некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Отмечается, что форум привлекает ведущих политических, деловых, культурных и других лидеров общества для формирования глобальных, региональных и отраслевых программ.

Как пишет РИА Новости, история форума началась, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков, чтобы обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке.

С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014356-ne-mozhem-byt-posle-kenii-i-tanzanii-v-miir-vyskazalis-o-meste-kazahstana-v-reytinge-dorog/