Токаев подписал законы об органах военной полиции

Военная полиция РК. Иллюстративное фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, касающихся военной полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об органах военной полиции", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны".

Напомним, что 23 февраля депутаты сената одобрили закон "Об органах военной полиции", который расширяет полномочия органов военной полиции.

По словам вице-министра обороны Султана Камалетдинова, документом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

В этот же день депутаты сената одобрили сопутствующие поправки, которыми вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в восемь законов.

В частности, Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой, позволяющей органам военной полиции Вооруженных сил проводить дознания в отношении военнослужащих органов управления и воинских частей гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Военная полиция, как сообщается на официальном сайте Минобороны, занимается обеспечением законности и правопорядка в повседневной жизнедеятельности войск, а также защитой прав и законных интересов военнослужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012863-tokaev-podpisal-zakon-ob-organah-voennoy-politsii/