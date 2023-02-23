Полномочия органов военной полиции расширили в Казахстане

Военная полиция. Иллюстративное фото: gov.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили закон, которым запрещается применение оружия, специальных средств, а также приемов рукопашного боя в отношении женщин, беременных, детей и инвалидов, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в закон "Об органах военной полиции". Представил его вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

"Законом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций", – заявил спикер.

В частности, добавил он, что на органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества.

Закон, по его словам, также регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.

"Законом запрещается применение оружия, специальных средств, а также приемов рукопашного боя в отношении женщин, беременных, детей и инвалидов. Для того, чтобы применить оружие или спецсредства, для этого обязаны военнослужащие предупредить о применении", - сообщил позже в кулуарах сената Султан Камалетдинов.

Согласно статье 5 закона "Об органах военной полиции", опубликованного на ИПС "Адилет", задачами органов военной полиции также являются:

производство досудебного расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

розыск военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также самовольно оставивших месторасположение воинских частей;

обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств органов национальной безопасности, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК;

осуществление иных задач, возложенных на них настоящим законом, иными законами страны, актами президента и правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010581-polnomochiya-organov-voennoy-politsii-rasshirili-v-kazahstane/