Наказание за призывы к беспорядкам хотят ужесточить в Казахстане

Январские события. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты сената на пленарном заседании одобрили проект закона, которым усиливаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, хулиганство и бандитизм, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения" представил глава МВД Марат Ахметжанов.

"Предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, хулиганство, совершенное в составе преступной группы, убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы. Здесь предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам", – заявил он.

Также в составы правонарушений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, а именно причинение тяжкого вреда здоровью и средней тяжести, вводятся квалифицирующие признаки – "совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного". Тем самым усиливается степень тяжести преступления – из небольшой в среднюю тяжесть и увеличивается санкция от 6 до 10 лет лишения свободы.

В Уголовный кодекс вводится норма, позволяющая суду при назначении наказания в виде лишения свободы – применять отсрочку в случае наличия у осужденного тяжелого заболевания. Тем самым у него появляется возможность получения оперативного лечения в гражданских медучреждениях.

"Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено пребывание осужденных женщин в колониях со своими детьми до достижения ими трех лет (ст. 116 УИК).

В стране имеется одна такая колония (поселок Жаугашты, Алматинская область). Там созданы все условия. Дети размещаются в доме ребенка. Женщины видятся с ними без ограничений, в свободное от работы время. Однако после достижения трех лет дети передаются близким родственникам либо в детские дома.

Для сохранения социальных связей предусматривается норма, позволяющая осужденным женщинам оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года", – добавил глава МВД.

"Национальное законодательство приводится в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. В статью 146 Уголовного кодекса (Пытки) вводится новый состав правонарушения "за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение".

По подследственности: часть 1 будет расследоваться ОВД в форме дознания (небольшой тяжести), по аналогии со ст. 110 УК (Истязание); часть 2 – исключительная подследственность прокуратуры. Часть 3 и 4 в случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, не связанного с пытками будет расследоваться ОВД.

Это позволит разграничить случаи пыток от жестокого обращения, а также устранить пробел в законодательстве, связанный с отсутствием ответственности за их совершение", – резюмировал Марат Ахметжанов.

Глава МВД уточнил, что ужесточение наказания вводится по ряду конкретных преступлений.

"Есть четкий перечень, который я озвучил. Это пытки, бандитизм, убийство, совершенное с особым цинизмом. Здесь вносится дополнительная норма: если с использованием интернета или других ресурсов будут призывы к массовым беспорядкам, то вводится уголовная ответственность", - заключил он.

Напомним, в декабре 2022 года в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Отмечалось, что расследовать пытки в Казахстане с 2023 года будут исключительно прокуроры.

Согласно статье 146 УК РК, умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012241-nakazanie-za-prizyvy-k-besporyadkam-hotyat-uzhestochit-v-kazahstane/