Токаев наградил двух полицейских орденами "Айбын"

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении двух сотрудников правоохранительных органов орденом "Айбын" ІI степени, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" ІI степени награждены:

Арипжанов Арман Талгатович , оперуполномоченный управления полиции района Туран департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел.

, оперуполномоченный управления полиции района Туран департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел. Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

️20 февраля 2023 года Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.

Напомним, 20 февраля вооруженный мужчина устроил стрельбу в Шымкенте - иностранец зашел в оружейный магазин под предлогом приобретения охотничьего ружья, после пригрозив работнице применением своего обреза, заставил снять с прилавка ружье марки "Сайга" и зарядить несколькими патронами.

Затем мужчина, заметив прибывший по тревожному вызову экипаж сотрудников охранного агентства, выстрелил в их сторону из обреза, после чего началась перестрелка. В результате был ранен сотрудник охранного агентства.

Подозреваемого удалось задержать.

Также напомним, что 19 февраля в ходе проверки оперативной информации сотрудники Сарысуского РОП установили 26-летнего жителя Жанатаса, подозреваемого в хранении оружия.

Подозреваемый, не подчиняясь законному требованию полицейских об остановке автомобиля Mercedes-Benz, попытался скрыться, в результате чего врезался в другую машину. В этот момент правоохранитель открыл дверь, чтобы остановить подозреваемого, но он на высокой скорости протащил полицейского на автомобиле.

Чтобы его задержать, стражам порядка пришлось стрелять по колесам иномарки.

Отметим, согласно информации Казахстанской энциклопедии, орден "Айбын" - военный орден РК, которым награждаются военнослужащие ВК РК, других войск и воинских формирований, а также сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики

за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012073-tokaev-nagradil-ordenom-aybyn-ii-stepeni-dvuh-politseyskih/