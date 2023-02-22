"Нет никакого криминала": вице-премьер рассказал, откуда у него 10 квартир в Актобе

Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт правительства РК

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин в кулуарах кабмина объяснил, откуда у него 10 квартир в Актобе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что недвижимость ему якобы передали в качестве взятки, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию, опубликованную в СМИ, вице-премьер назвал клеветой и подтасовкой фактов.

"Исходя из той информации, которую преподнес интернет-канал, - это клевета и подтасовка фактов. Если вы посмотрите мою биографию, то увидите, что я на госслужбу пришел после 35 лет. Все вопросы, которые связаны с моей семьей, с моей деятельностью, с любым моим шагом - они все задекларированы со времени прихода на госслужбу, каждый год (декларировались - прим. ред.).

Более того, эта информация - я проверил через МЦРИАП - взята из официальных источников при сдаче декларации. Я не знаю, как она попала к господам из "Басе" (Telegram-канал, опубликовавший информацию о 10 квартирах - прим. ред.). Здесь вопрос, наверное, им задать надо. Адвокаты моей семьи сейчас прорабатывают вопросы подачи судебного иска", – сказал он.

Жумангарин напомнил также, что в 90-е годы и до середины 2000-х он работал в бизнес-структуре, которую сам же и создал.

"Эти дома построили бизнес-структуры, принадлежащие моей семье. На этом месте раньше в Актобе находилось старое лесничество, которое мы купили, и в 2007 году начали там строительство жилого комплекса.

К сожалению, неудачное время было - 2007 год. Вы помните, был ипотечный кризис. Большие туда были потрачены финансовые средства, но пришлось строительство остановить, и вообще достаточно тяжелая ситуация тогда была у компании, кредитная нагрузка была большая.

Более того, в 2011 году мне пришлось уйти с госслужбы, и я ушел на определенное время для того, чтобы привести в порядок (свои дела - прим. ред.) - реструктурировать компании, избавиться от долгов, эти дома достроить", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Для решения проблемы, по его словам, в 2012 году он создал инвестиционную компанию, привлек инвестиции, в том числе собственные, чтобы достроить этот жилой комплекс.

"Эти дома мы достроили. Но, к сожалению, предпочтения людей изменились. Это были большие площади, и к тому времени людям они уже не нужны были.

Это было с 2007 по 2012 год. Во-первых, долгострой, во-вторых, эти квартиры потом просто не продавались. И было принято решение в 2016 году… потому что нагрузка шла на компанию очень большая - на юрлиц совсем другие налоги, они в разы выше… перевести эти квартиры на себя в целях оптимизации налогообложения. Здесь нет никакого криминала. Да, это квартиры, построенные нами. 6-7 лет как продали", – резюмировал Жумангарин.

Согласно информации на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК, Серик Жумангарин с 1993 по 2004 год занимался предпринимательской деятельностью.

Работу на госслужбе он начал в 2005 году с должности замглавы Отдела экономики и бюджетного планирования Актобе.

В разные годы занимал руководящие должности в Отделе предпринимательства Актобе, в Агентстве РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области, в Минторговли и Минэкономики.

С 2017 по 2019 год являлся вице-министром национальной экономики РК, а с 2020 по 2022 год возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции.

В сентябре 2022 года назначен вице-премьером – министром торговли и интеграции РК.

Отметим, несколько дней назад на вопрос журналистов, носит ли он одежду казахстанских производителей, Жумангарин ответил, что не будет отвечать на личные вопросы.

"Я сюда пришел работать, у меня есть должностные обязанности. Пожалуйста, по ним можете задавать любые вопросы. Что касается меня, моей семьи и личной жизни, позвольте это оставить при себе", – заявил вице-премьер.

В сентябре прошлого года Жумангарин также отказался отвечать на вопросы журналистов о том, где учатся его дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010385-net-nikakogo-kriminala-zhumangarin-rasskazal-otkuda-u-nego-10-kvartir-v-aktobe/