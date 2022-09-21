"Это безопасность моей семьи": Жумангарин отказался говорить, где учатся его дети

Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт правительства РК

Недавно возглавивший Министерство торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах кабмина отказался отвечать на вопрос о том, где учатся его дети, и где лечатся члены его семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Серика Жумангарина, где учатся его дети, и где лечатся члены его семьи – в Казахстане или за рубежом.

"Зачем вам этот ответ? Вы понимаете, я отвечу вам на этот вопрос так: вы часто задаете личные вопросы, а личные вопросы – это в том числе безопасность моей семьи. Вы спрашиваете, где учатся мои дети, сколько мы зарабатываем и так далее. Задавайте вопросы по моей профессиональной деятельности. Вы для этого сюда и пришли, чтобы получать от нас информацию и доносить до народа. У вас есть вопросы по моей профессиональной деятельности? Я не хочу отвечать?" – ответил министр торговли и интеграции.

При этом далее он все-таки ответил, но без деталей.

"Я хожу в те же больницы, вожу своих детей в те же школы", – заявил Жумангарин.

Тем не менее на будущее он попросил интересоваться не его личной жизнью, а профессиональной деятельностью.

Напомним, 2 сентября Серик Жумангарин был официально назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988901-eto-bezopasnost-moey-semi-zhumangarin-otkazalsya-govorit-gde-uchatsya-ego-deti/