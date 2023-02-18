Нарушения выявили в ходе избирательной кампании в Казахстане

Урны для голосования. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на заседании ЦИК РК сообщил о том, что в ходе избирательной кампании в рамках внеочередных выборов в мажилис и маслихаты были выявлены нарушения. Его тезисы приводят на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

Как рассказал Жандос Умиралиев, на сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации.

Одно из них, касающееся опроса, имело место в Астане. Виновное лицо в порядке сокращенного производства постановлением прокурора привлечено к штрафу по ч.3 ст.120 КоАП РК.

"Также установлено 5 фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков.

По одному из них житель Талдыкоргана судом по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по статье 102 КоАП РК в виде штрафа.

По остальным принимаются меры для привлечения к ответственности по этой же статье", - рассказал заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что по каждому нарушению будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.

Напомним, 19 января текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

Позже президент Казахстана сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Сегодня в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса по партийным спискам - от 7 партий выдвинут 281 кандидат:

от партии "Ак жол" - 54 кандидата;

от партии "Аmanat" - 90 кандидатов;

от партии "Ауыл" - 25 кандидатов;

от "Казахстанская партия "зеленых" "Байтак" - 18 кандидатов;

от ОСДП - 19 кандидатов;

от НПК - 52 кандидата;

от партии "Respublica" - 23 кандидата.

Предвыборная агитация стартует 18 февраля в 18 часов.

Добавим, что согласно ч.3 ст.120 КоАП РК проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

А в соответствии со ст.102 КоАП РК проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо предшествующий им день, а также проведение агитации в день проведения республиканского референдума либо предшествующий ему день влекут штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009943-narusheniya-vyyavili-v-hode-izbiratelnoy-kampanii-v-kazahstane/