О риске возникновения угроз нацбезопасности Казахстана заявил сенатор

Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат сената Серик Шайдаров на парламентских слушаниях заявил, что изношенность инфраструктуры наряду с нехваткой рабочих мест в регионах приводят к усилению миграционных процессов, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации, озвученной Шайдаровым, в период с 2010 по 2020 год рост населения за счет миграционного притока был отмечен в Актюбинской области, городах Астана, Алматы и Шымкент. По словам депутата, уже сегодня в этих регионах проживает 36% населения страны.

При этом, он указал на системный отток населения из Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

"Все это в конечном итоге приводит не только к существенным социальным и экономическим диспропорциям между регионами, но и к возникновению угроз национальной безопасности ввиду слабой заселенности населенных пунктов, особенно в приграничных областях", - заявил сенатор.

В связи с этим, по словам Шайдарова, создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время.

Напомним, ранее спикер сената Маулен Ашимбаев назвал регионы Казахстана, в которых растет количество бедных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009843-o-riske-vozniknoveniya-ugroz-natsbezopasnosti-kazahstana-zayavil-senator/