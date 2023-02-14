Уставшие от работы чиновники могут отдохнуть и расслабиться в Актобе
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У актюбинских чиновников появилась комната отдыха, где они теперь могут расслабиться прямо на работе. Об открытии специального центра саморазвития позаботились в профсоюзе, передает телеканал КТК.
Кабинет разместили на втором этаже акимата Актюбинской области. Теперь уставшие от приема граждан и документов чиновники могут смело пройти в комнату и на полчаса расслабиться.
Там есть мягкие пуфы пастельных оттенков и книги на полочках. В основном по психологии. Но больше всего госслужащих привлекают игры. Конечно, не азартные. Например, можно пропустить несколько партий в шахматы.
Для особо уставших организаторы готовы даже приглашать психологов, чтобы сотрудники могли побеседовать по душам.
В профсоюзе отмечают, что проект полезный и совсем не затратный. Достаточно было 3 млн тенге, чтобы открыть центр. И искать деньги не пришлось: их взяли с ежемесячных взносов самих же сотрудников.
Говорят, что такой комнаты отдыха нет больше ни в одном другом акимате страны.
"На госслужащих лежит очень большая ответственность. Они принимают много решений, куча ответственных писем, которые нужно сводить. Поэтому они иной раз остаются и после работы. Мы позаботились о том, чтобы как-то разгрузить эту обстановку", - пояснила председатель профсоюзного комитета аппарата акима Актюбинской области Альмира Шамирова.
Источник: КТК
Справочно: комната отдыха - это зона, расположенная в пределах организации по основному месту работы, где сотрудники могут отдохнуть в неформальной обстановке, отключившись на время от основного рабочего процесса.
Оснащение такого пространства может быть самым разнообразным - от простой комнатки с диваном, цветами и чайником, до просторной комнаты с кинотеатром, бильярдом и т.д.
Добавим, что в Казахстане существуют оплачиваемые и социальные виды отпусков. Также в некоторых случаях работник может претендовать на дополнительные выходные.
Согласно Трудовому кодексу видами отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня или смены - на обед и другие нужды;
- ежедневный или междусменный отдых;
- выходные дни и межвахтовый отдых;
- праздничные дни;
- отпуска.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009260-ustavshie-ot-raboty-chinovniki-mogut-otdohnut-i-rasslabitsya-v-aktobe/