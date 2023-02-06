Токаеву доложили о планах трансформировать АДГС в HR-институт

Касым-Жомарт Токаев и Дархан Жазыкбаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева, передает официальный сайт президента РК.

Главе государства был представлен отчет о деятельности Агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

Дархан Жазыкбаев доложил президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

Председатель Агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации Агентства в полноценный HR-институт.

Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.

Ранее глава АДГС Дархан Жазыкбаев рассказал, как относится к тому, что молодые кадры занимают посты в кабмине. Он также отметил, что в этом году будет проведен очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008220-tokaevu-dolozhili-o-rabote-po-ustraneniyu-barerov-pri-postuplenii-na-gossluzhbu/