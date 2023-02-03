Уволен первый заместитель гендиректора Атырауского НПЗ

Рахимжан Жангабылов. Фото: anpz.kz

Из-за неполадок на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе был создан оперативный штаб, уволен первый заместитель генерального директора предприятия Рахимжан Жангабылов. Об этом сообщается на официальном сайте "КазМунайГаза".

Как стало известно, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев проинспектировал ход ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, начатых 1 февраля после остановки установки каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах.

Было проведено совещание с руководством предприятия, поручено создать оперативный штаб во главе с заместителем председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арманом Кайрденовым. Штаб будет работать вплоть до полного устранения неполадок в работе оборудования АНПЗ.

В ходе совещания от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, а генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор.

Также поручено провести служебное расследование инцидента и по его итогам принять дополнительные кадровые решения.

"Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы", - отметил Магзум Мирзагалиев.

По информации официального сайта АНПЗ, Рахимжан Жангабылов родился 23 июня 1966 года. Окончил Казанский химико-технологический институт имени Кирова по специальности "инженер-механик".

С 1988 по 2006 годы прошел в АНПЗ путь от слесаря до менеджера по механике группы сопровождения проекта управления капитального строительства.

2006-2009 годы - главный менеджер департамента нефтепереработки АО "НК "КазМунайГаз".

2009-2011 годы - директор департамента технической политики АО "НК "КазМунайГаз".

2011-2013 годы - директор департамента развития нефтепереработки и нефтехимии, директор департамента управления активами нефтепереработки и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".

2013-2019 годы - технический директор, вице-президент по модернизации и развитию ТОО "ПетроКазахстанОйлПродактс".

2019-2020 годы - заместитель генерального директора по производству ТОО СП "Caspi Bitum".

2020-2021 годы до назначения на пост первого заместителя генерального директора АНПЗ был директором департамента нефтепереработки, начальником управления нефтепереработки АО "НК "КазМунайГаз".

Напомним, в январе сообщалось, что Атырауский НПЗ резко снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива. Это произошло из-за несвоевременного вывоза топлива газосетевыми организациями ряда регионов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007947-uvolen-pervyy-zamestitel-gendirektora-atyrauskogo-npz/