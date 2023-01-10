Атырауский НПЗ резко снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива
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В Атырауском нефтеперерабатывающем заводе сообщили о резком снижении производства сжиженного газа, бензина и дизельного топлива. Информация опубликована на официальном сайте компании.
В ТОО пояснили, что в связи с несвоевременным вывозом сжиженного углеводородного газа (СУГ) газосетевыми организациями ряда регионов, который должен производиться по распределению Министерства энергетики РК, образовался дефицит свободного места в парке хранения сжиженного нефтяного газа.
Поэтому 10 января 2023 года АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов.
Из-за чего были снижены объемы производства следующих нефтепродуктов: СУГ с 500 тонн в сутки до 20 тонн в сутки; автобензинов с 6 тыс. тонн в сутки до 1,5 тыс. тонн в сутки; дизельного топлива с 4 тыс. тонн в сутки до 2 тыс. тонн в сутки.
Руководство ТОО обратилось к акиматам Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей с просьбой принять меры по организации своевременного вывоза СУГ.
- Актюбинская область — 464 тонны;
- Кызылординская область — 1 977 тонн;
- Костанайская область — 3 683 тонны;
- Западно-Казахстанская область — 3 589 тонн.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004786-atyrauskiy-npz-rezko-snizil-proizvodstvo-szhizhennogo-gaza-benzina-i-diztopliva/