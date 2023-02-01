Касым-Жомарт Токаев и Владимир Денисов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента авиакомпании SCAT Владимира Денисова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных результатах работы авиакомпании за прошлый год, а также планах развития на предстоящий период.

Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

Главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

️Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.

Напомним, на прошлой неделе глава авиакомпании Air Astana Питер Фостер встретился с Касым-Жомартом Токаевым и рассказал ему об операционных и финансовых показателях компании за 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007630-tokaevu-rasskazali-o-razvitii-aviatsionnogo-haba-v-shymkente/