Токаев и Питер Фостер обсудили цены на билеты Air Astana

Касым-Жомарт Токаев и Питер Фостер. Фото: akorda.kz

Глава авиакомпании Air Astana Питер Фостер встретился с Касым-Жомартом Токаевым и рассказал ему об операционных и финансовых показателях компании за 2022 год, сообщает сайт Акорды.

Президенту было доложено о планах компании на 2023-2027 годы. Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner, поставка которых запланирована на 2025 год.

Питер Фостер также рассказал о перспективах работы подразделения компании – лоукостера FlyArystan, а также о подготовке к IPO в 2024 году.

Президент положительно оценил деятельность Air Astana и поддержал стратегию развития компании по увеличению количества самолетов и расширению географии полетов.

Также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.

Напомним, ранее глава государства поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на зимней Универсиаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006411-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-air-astana/