Токаев поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на зимней Универсиаде

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, передает официальный сайт Акорды.

"Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств.

В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", – говорится в поздравительном послании.

Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.

Напомним, студенческая сборная Казахстана завоевала 11 наград на завершившейся в американском городе Лейк-Плэсиде зимней Универсиаде 2023 года. Данный результат позволил нашей сборной занять общекомандное 11-е место. На счету казахстанских спортсменов три золота, четыре серебра и четыре бронзы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006403-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-sportsmenov-s-uspeshnym-vystupleniem-na-zimney-universiade/