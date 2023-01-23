Казахстан завершил Универсиаду-2023 на 11-м месте

Бекентай Турлубеков. Фото: instagram.com/biathlon_kaz/

Студенческая сборная Казахстана завоевала одиннадцать наград на завершившейся в американском городе Лейк-Плэсиде зимней Универсиаде 2023 года, передает NUR.KZ.

Данный результат позволил нашей сборной занять общекомандное 11-е место. На счету казахстанских спортсменов три золота, четыре серебра и четыре бронзы.

Чемпионами Универсиады-2023 стали Бекентай Турлубеков (биатлон), Вадим Куралес (биатлон) и Данил Васильев (прыжки с трамплина).

Серебро завоевали команды Казахстана по шорт-треку (мужская и микст) и прыжкам с трамплина (мужская), а также Александр Мухин (биатлон),

Бронзовые награды взяли мужская сборная Казахстана по хоккею, женская сборная по биатлону, Александр Мухин (биатлон) и Ксения Шалыгина (биатлон).

Победу в общекомандном зачете Универсиады-2023 одержала команда Японии - 48 наград. Второй стала Южная Корея (29 наград), а тройку лучших замкнула Канада (13 наград).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006352-kazahstan-zavershil-universiadu-2023-na-11-m-meste/